El PCE de octubre, la medida predilecta del banco central, treparía a 3,8% interanual, según el consenso de economistas. Mientras algunos funcionarios piden más ajuste, como Christopher Waller, con una suba de medio punto en diciembre, miembros del Gobierno de Trump advierten que sería un error.

Debate Fed: Funcionarios de la Reserva Federal discrepan sobre si la inflación persiste por demanda o por oferta.

Los datos de inflación de octubre en EEUU , que saldrían este miércoles, probablemente muestren una nueva aceleración , y serán determinantes para los funcionarios de la Fed que discuten si elevar las tasas en diciembre y qué rumbo seguirán en 2027. Sin embargo, no hay que esperar un acuerdo rápido.

Cabe precisar que, según Reuters, los responsables políticos de la Reserva Federal siguen divididos sobre si la inflación está siendo impulsada por un exceso de demanda o por perturbaciones de la oferta que probablemente se disipen. En ese marco, más allá del origen de la misma, consideran que su credibilidad está en juego después de un repunte inflacionario de casi seis años.

El debate se arrastra desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. Con la inflación que no cede, los mercados anticipan aumentos de tasas, tal vez hasta tres incrementos seguidos , aunque algunos analistas y, sobre todo, integrantes del Gobierno de Trump creen que la Fed estaría por cometer un error.

Cabe señalar que los actuales "shocks" inflacionarios son decisiones políticas deliberadas de Trump , primero al imponer aranceles elevados el año pasado a cuánto país pudo, y luego al lanzar una guerra contra Irán este año, un conflicto que todavía limita los envíos de crudo desde el Oriente.

El debate se arrastra desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Este repunte en la dinámica inflacionaria no pasó inadvertido para las autoridades de la Reserva Federal, cuya meta de política monetaria apunta a estabilizar los precios en un ritmo anual del 2%.

La inflación derivada de la pandemia de COVID-19 alcanzó su punto máximo en junio de 2022, pero en septiembre de 2024 retrocedió lo suficiente como para que el banco central estadounidense pudiera reducir los costos de endeudamiento.

Poco después de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump puso en marcha una batería de aranceles que amenazaban con encarecer las importaciones en un 30% o más; si bien esas alícuotas fueron moderadas posteriormente, continúan ubicándose en niveles altos.

La guerra entre EEUU, Israel e Irán, iniciada en febrero, aumentó aún más la presión, dado que los precios mundiales del petróleo se dispararon un 50%, hasta alcanzar aproximadamente los u$s120 por barril.

La guerra entre EEUU, Israel e Irán, iniciada en febrero, aumentó aún más la presión, dado que los precios mundiales del petróleo se dispararon un 50%

El incremento inflacionario

De acuerdo con el consenso de los economistas, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) —la métrica predilecta de la Reserva Federal— treparía al 3,8% interanual en octubre, muy por encima del 2,3% observado en marzo de 2025. En paralelo, para el PCE subyacente, que depura los rubros volátiles de alimentos y energía, se proyecta un avance hasta el 3,2%, frente al 2,6% de marzo del año pasado.

Según la opinión generalizada, los bancos centrales suelen pasar por alto los saltos de precios provocados por los aranceles —al considerarlos ajustes únicos de los importadores que no alteran la tendencia subyacente— así como la volatilidad del petróleo y otras materias primas, cuyos vaivenes tienden a equilibrarse con el tiempo. Bajo esa premisa, Scott Bessent y otros funcionarios sostienen que el actual repunte responde a esa dinámica transitoria, y advierten que la Fed no debería endurecer las tasas de interés frente a una inflación que cedería en el corto plazo.

La Reserva Federal "ha caído en la trampa de adoptar políticas retrógradas", señaló recientemente Robin Brooks, investigador sénior de la Brookings Institution. Brooks subrayó que los precios del petróleo, que rondaban los u$s120 por barril en octubre y que influirán en la lectura de la inflación, cayeron por debajo de los u$s90 por barril tras el avance demócrata en los comicios de EEUU, que cambiaron el control del Congreso y llevaron a Trump a minimizar la importancia de los nuevos ataques contra Irán.

Scott Bessent y otros funcionarios sostienen que el actual repunte responde a una dinámica transitoria y advierten que la Fed no debería endurecer las tasas de interés. World Economic Forum

"La idea de que la inflación no está bajando lo suficientemente rápido... es un poco absurda, dadas todas las perturbaciones de la oferta", escribió Brooks.

Según las actas de la reunión de política monetaria del banco central del 27 y 28 de octubre, "se esperaba que la inflación total disminuyera drásticamente el próximo año a medida que los precios de la energía se desaceleraran", informaron los funcionarios a los responsables políticos el mes pasado en un informe sobre las perspectivas económicas que anticipaba que la inflación volvería a acercarse al objetivo en 2028.

Fuerte demanda y crisis acumulativas

Un número cada vez mayor de responsables políticos considera que los efectos de las perturbaciones de la oferta son menos relevantes que el hecho de que la inflación no mejoró, y parece estar en proceso de arraigarse de forma más generalizada.

Los datos recientes de inflación y empleo, junto con un gasto de consumo saludable, un crecimiento económico alcista y una inversión en auge en inteligencia artificial, llevaron a los mercados a descontar tres subas de tasas más. Sumado al aumento anunciado en septiembre, este ajuste monetario revertiría los tres recortes aplicados desde 2025 y agregaría un cuarto de punto porcentual adicional.

"Las comunicaciones de la Reserva Federal continuaron inclinándose hacia una postura más restrictiva... y el debate se centró cada vez más en el ritmo, la magnitud y el alcance total de un endurecimiento monetario adicional, en lugar de en si se necesitan más aumentos de tipos", escribieron esta semana los economistas de Deutsche Bank, señalando la tendencia alcista en las actas de la reunión de octubre.

Debate en la Fed: Hay división sobre si el alza de precios se debe a demanda o oferta.

Si bien Reserva Federal prevé que las presiones inflacionarias disminuyan, señaló que años de alta inflación convirtieron las crecientes expectativas de inflación en un riesgo "importante".

Los funcionarios de la Fed, con opiniones diversas

El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, afirmó que aún considera que la demanda desempeña un papel importante, citando el crecimiento económico por encima de la tendencia y la probabilidad de que "la inflación persista significativamente por encima del 2%, a menos que se eliminen más medidas de estímulo monetario". Añadió que probablemente se requieran varias subidas de tasas.

Austan Goolsbee, titular de la Fed de Chicago, puso el foco en cómo el boom de inversión en IA empuja la demanda de maneras que pueden afectar a otros precios, y marcó que la inflación de servicios, habitualmente ajena a la energía y a los aranceles, viene por encima de la meta y en ascenso.

Más drástico, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, señaló que sentía que el banco central corría el riesgo de permitir que la inflación se afianzara si no actuaba, tal vez con una subida de medio punto porcentual en diciembre para "impactar" al público.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller.

"Está yendo en la dirección equivocada y se está extendiendo", dijo Waller. "La inflación ha estado por encima de nuestro objetivo durante más de cinco años. Así que, si realmente queremos reducirla, tenemos que empezar a tomar medidas más enérgicas", agregó.