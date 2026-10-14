Las exportaciones chinas en septiembre superan las expectativas, impulsadas por la demanda externa

El impulso del sector externo (+36,3%) compensó el flojo consumo interno, alivió la presión sobre las metas del PBI y perfila un superávit récord hacia el billón de dólares, a pesar de las crecientes tensiones con Occidente.

El crecimiento de las exportaciones de China superó las expectativas en septiembre , impulsado por una sólida demanda externa que ayudó a compensar la debilidad del consumo interno y a aliviar la presión sobre las autoridades económicas para alcanzar la meta de crecimiento de este año.

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Por segundo año consecutivo, la fuerza de las exportaciones chinas desafía las presiones de Occidente por un comercio más equilibrado . Esta dinámica del sector externo sostiene las fábricas en la misma marcha, y se consolida como el principal motor de la economía ante el freno del consumo interno y la inversión.

Según Reuters, las exportaciones de septiembre registraron un fuerte salto del 36,3% interanual , acelerándose frente al aumento del 25,0% anotado en agosto y superando las proyecciones del mercado, que anticipaban un crecimiento del 25,5%, según revelaron este miércoles los datos oficiales. Se trata del ritmo de expansión más ágil desde febrero de este año, cuando las ventas al exterior crecieron un 39,6%.

Las importaciones se dispararon un 31,0% interanual , acelerándose frente al aumento del 28,2% registrado en agosto y superando las previsiones del mercado, que anticipaba una suba del 24,5%.

Cabe subrayar que China acumuló un superávit comercial de u$s938.110 millones en los primeros nueve meses del año . De mantener esta dinámica en el último trimestre, el gigante asiático superará el umbral histórico del billón de dólares aún más rápido que el año anterior.

El pacto alcanzado con la Unión Europea para fijar un tope a los vehículos híbridos chinos terminará por frenar el auge automotriz de Pekín en el continente. Sin embargo, de cara a la implementación de las restricciones en diciembre, se espera una oleada preventiva de exportaciones para esquivar las nuevas trabas comerciales.

Las importaciones se aceleraron significativamente, superando las previsiones del mercado. Depositphotos

La cumbre celebrada en septiembre en Washington entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump garantizó una prórroga de la tregua de aranceles, además de un acuerdo para reducir las alícuotas sobre mercancías por un valor de u$s30.000 millones para cada parte.

Con el despliegue global de la infraestructura de inteligencia artificial en pleno auge, los analistas proyectan que la demanda de tecnología fabricada en China —con los semiconductores a la cabeza— se mantendrá firme en los próximos trimestres.

Los precios en China

Los precios al productor en China registraron en septiembre su mayor ritmo de crecimiento en más de cuatro años, según datos independientes. En tanto, la inflación al consumidor mostró una leve suba, aunque se ubicó por debajo de las previsiones del mercado, lo que evidencia una recuperación económica desigual.

Sin embargo, la fortaleza del sector exportador sugiere que las autoridades económicas podrían recurrir a estímulos de menor intensidad para alcanzar la meta oficial de crecimiento anual del PIB de China, fijada entre el 4,5% y el 5%.

Superávit comercial: Acumuló u$s938.110 millones en los primeros nueve meses del año.

De cara al futuro, el riesgo de nuevas restricciones sobre las exportaciones chinas se mantiene latente. Pekín continúa defendiendo sus políticas industriales y monetarias, a las cuales tanto Washington como Bruselas atribuyen el abultado superávit comercial del gigante asiático.

Dado que las exportaciones constituyen actualmente un motor clave del crecimiento, cualquier impacto severo sobre el sector podría obligar a las autoridades económicas a intensificar las medidas de estímulo para contener la debilidad de la demanda interna y el prolongado estancamiento del mercado inmobiliario.