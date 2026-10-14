China y Corea del Norte inaugurarán un puente clave para ampliar el comercio bilateral

La obra sobre el río Yalu busca facilitar el intercambio entre Pekín y Pionyang, en un contexto de mayor acercamiento del régimen norcoreano a Rusia.

El nuevo puente sobre el río Yalu busca reforzar el intercambio comercial entre China y Corea del Norte.

China y Corea del Norte inaugurarán este jueves un nuevo puente sobre el río Yalu, una obra cuya finalización se demoró durante más de una década y que apunta a fortalecer el comercio entre ambos países . El anuncio fue realizado por la agencia estatal china Xinhua y contempla una ceremonia conjunta, en un contexto de cooperación económica y persistente desconfianza entre los dos gobiernos.

El nuevo paso fronterizo se convertirá en la principal conexión terrestre para el comercio bilateral y reemplazará al antiguo Puente de la Amistad Sino-Coreano, que cuenta con un solo carril. La infraestructura conecta la ciudad china de Dandong con Sinuiju, en territorio norcoreano, y tiene una extensión de tres kilómetros y doble calzada.

China había completado su parte de la construcción en 2014, con la expectativa de impulsar los vínculos económicos con su vecino. Sin embargo, Corea del Norte dejó inconclusas las vías de acceso y las instalaciones aduaneras , en medio del deterioro de las relaciones provocado por los ensayos nucleares de Pionyang y las posteriores sanciones impuestas por Naciones Unidas.

La inauguración representa un nuevo avance en los vínculos entre Pekín y Pionyang, aunque la relación continúa atravesada por las diferencias sobre el grado de integración económica. El anuncio llega, además, semanas después de que Corea del Norte habilitara su primer puente carretero con Rusia, una señal del fortalecimiento de sus relaciones con Moscú.

China continúa siendo, por amplio margen, el principal socio comercial de Corea del Norte . Según los datos citados por Reuters, las exportaciones chinas hacia el país vecino alcanzaron los 2.300 millones de dólares el año pasado, el nivel más alto en seis años. La cifra representó un incremento del 25% respecto del período anterior.

La infraestructura conecta la ciudad china de Dandong con Sinuiju, en territorio norcoreano, a lo largo de tres kilómetros.

Pese a ese crecimiento, el intercambio todavía permanece muy por debajo de los niveles previos al endurecimiento de las sanciones de la ONU en 2017. Desde entonces, tanto China como Rusia cuestionaron la legitimidad de algunas resoluciones del Consejo de Seguridad que habían respaldado inicialmente.

Ambos países también fueron acusados por Estados Unidos y Corea del Sur de mantener actividades comerciales e intercambios que vulneran las restricciones internacionales. En ese escenario, la nueva conexión podría facilitar el movimiento de mercancías, aunque su inauguración no implica por sí misma un levantamiento de las sanciones vigentes.

Para Pionyang, el puente también representa una oportunidad para ampliar sus intercambios con el exterior tras las restricciones de la pandemia y equilibrar sus vínculos con Pekín y Moscú, dos aliados centrales para su estrategia económica y política.

Pionyang amplía sus conexiones con Moscú

El acercamiento con Rusia avanzó rápidamente desde el encuentro entre los líderes de ambos países en 2023. Como parte de esa dinámica, Corea del Norte y Moscú inauguraron el mes pasado un puente carretero sobre el río Tumen, que abre una nueva vía de transporte y acompaña la expansión de su cooperación económica y estratégica.

La apertura de ambas infraestructuras refleja los esfuerzos norcoreanos por diversificar sus conexiones terrestres, sin dejar de lado la importancia de China para su economía. Para Pekín, en tanto, mantener una relación comercial fluida con su vecino supone preservar un vínculo estratégico en una región atravesada por tensiones geopolíticas.

Cho Han-bum, investigador principal del Instituto Coreano para la Unificación Nacional de Seúl, señaló que aplazar nuevamente la inauguración podría haber generado tensiones innecesarias entre los dos gobiernos, pese a las reservas norcoreanas frente a una dependencia económica mayor.

"En las relaciones entre Corea del Norte y China siempre conviven la desconfianza y la cooperación", afirmó el especialista.