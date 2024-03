Leche cruda: se frena el precio pagado en tranquera

Para el sector lácteo, las cosas no están mejor. Un elemento a tener en cuenta es la caída acumulada del 5% en los últimos dos meses para el precio internacional de la leche en polvo.

Para el sector lácteo, las cosas no están mejor. Un elemento a tener en cuenta es la caída acumulada del 5% en los últimos dos meses para precio internacional de la leche en polvo (de acuerdo con el Global Dairy Trade o GDT, por sus siglas en inglés).

Alarma por los niveles de consumo

Con respecto a los niveles de consumo, hay datos alarmantes.La caída acumulada del consumo de lácteos de diciembre de 2023 a enero de 2024 fue del 16,5% vs el mismo período del año anterior, según indica la Dirección Nacional de Lechería. A ello se suman los números de Scentia, que midió el canal supermercados y autoservicios (cabe aclarar que estos han sentido menos la caída que el canal tradicional, el cual se derrumbó considerablemente más), al tomar las categorías de desayuno y merienda del canal supermercados, la caída febrero ´24 vs febrero ´23 es del -9,6%. Los analistas consultados destacan que esta tendencia de caída se ha profundizado mes a mes y que pronostica un marzo que podría ser peor aún. Un dato no menor es que entre el 75% y 80% de la producción lechera del país se destina al consumo interno.

En los últimos meses, los productores han sufrido fuertes cimbronazos en su productividad y rentabilidad. Las consecuencias de una prolongada sequía, juntamente con un aumento desmedido en los costos de alimentación de sus rodeos, producto de las devaluaciones selectivas del gobierno de Alberto Fernández (“dólar soja 1y 2”), y precios rezagados por los controles gubernamentales, resultaron en una caída inédita de la producción de la temporada verano – otoño 2023/24 de un 18% a nivel nacional.

En la industria señalan que este escenario está comenzando a revertirse. Por un lado, la eliminación de controles de precios y la fuerte devaluación del peso empujaron el cambio. Por otro, un clima más benigno para la lechería.

En los últimos meses, los productores de leche han recibido aumentos en el precio de la leche cruda de acuerdo al SIGLEA del 94,4% acumulado entre los meses de diciembre a febrero, reparando en gran medida el daño económico sufrido. A su vez, los costos de producción se han estabilizado, y los stocks forrajeros en vías de recomposición, augurando una buena campaña invierno-primavera, que ya muestra señales positivas. Específicamente, tomando el precio de referencia del valor de la leche cruda del SIGLEA y el valor del maíz que arroja la Bolsa de Comercio de Rosario para el mes de Febrero, la relación leche/maíz de febrero se ubicó en 2 y de convalidar aumentos, llegaría a niveles muy por encima de los máximos históricos.