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28 de abril 2026 - 10:30

Los bonos en dólares caen hasta 1% y el riesgo país roza los 600 puntos básicos

Los bonos soberanos en dólares vuelven a operar en baja y extienden la presión sobre la deuda argentina.

Los bonos caen en medio de un complicado clima global.&nbsp;

Los bonos caen en medio de un complicado clima global. 

Los bonos en dólares extienden las caídas este jueves 28 de abril, en medio de un nuevo clima global enrarecido por Wall Street que anticipa caídas, debido a las demoras en las negociaciones entre Irán y EEUU por el estrecho de Ormuz.

Los títulos en dólares caen hasta 0,1% encabezados por el Global 2038, seguido del Global 2046 y el Global 2041 (-0,6%). Así el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 591 puntos básicos.

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