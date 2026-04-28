Los bonos en dólares extienden las caídas este jueves 28 de abril, en medio de un nuevo clima global enrarecido por Wall Street que anticipa caídas, debido a las demoras en las negociaciones entre Irán y EEUU por el estrecho de Ormuz.
Los bonos en dólares caen hasta 1% y el riesgo país roza los 600 puntos básicos
Los bonos soberanos en dólares vuelven a operar en baja y extienden la presión sobre la deuda argentina.
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Los bonos extendieron pérdidas y el riesgo país saltó a más de 580 puntos
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Mercado disociado: los bonos en dólares y en pesos dejan señales diferentes sobre la mirada macro de la city
Los títulos en dólares caen hasta 0,1% encabezados por el Global 2038, seguido del Global 2046 y el Global 2041 (-0,6%). Así el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 591 puntos básicos.
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