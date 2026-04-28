Deuda: Economía logró un rollover del 102% y captó u$s700 millones con los Bonares

El Tesoro cubrió los compromisos de la jornada, extendió plazos y reforzó la captación de divisas en el mercado local.

Entre los instrumentos en pesos, se destacó la colocación de una LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 (S12J6), por $4,94 billones, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,10% y una TIREA del 28,32%.

El Ministerio de Economía consiguió renovar la totalidad de los vencimientos en pesos este martes y avanzar en el financiamiento en dólares, al captar u$s700 millones. En concreto, la Secretaría de Finanzas adjudicó $8,11 billones , tras recibir ofertas por $9,19 billones , lo que implicó un rollover del 102,15% .

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El resultado permitió no solo cubrir los compromisos inmediatos, sino también extender plazos y diversificar instrumentos, en línea con la estrategia oficial de consolidar el financiamiento en moneda local y, al mismo tiempo, reforzar la captación de divisas.

En ese marco, el Tesoro colocó distintos instrumentos en pesos y dólares, con fuerte participación de títulos a tasa fija, ajustables por inflación y atados al tipo de cambio.

Entre los instrumentos en pesos, se destacó la colocación de una LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 (S12J6) , por $4,94 billones , a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,10% y una TIREA del 28,32% .

A su vez, se adjudicaron bonos CER con vencimiento al 29 de septiembre de 2028 (TZXS8) por $1,04 billones , con una TIREA del 8,41% , mientras que el instrumento TAMAR (TMG28) captó $1,03 billones , con un margen de 6,90% .

En el segmento vinculado al dólar, se colocó un bono dólar linked (D30S6) por $0,16 billones, con una TIREA del 2,52%.

Importante colocación de dólares

Uno de los datos más relevantes de la jornada fue la colocación de deuda en moneda dura. El Tesoro logró captar u$s700 millones mediante la emisión de Bonares:

AO27 : u$s350 millones a una TIREA del 5,16% (TNA 5,04%)

: u$s350 millones a una (TNA 5,04%) AO28: u$s350 millones a una TIREA del 8,77% (TNA 8,44%)

De esta forma, el equipo económico continúa profundizando la estrategia de financiamiento en dólares, en un contexto donde busca fortalecer las reservas y mejorar el perfil de vencimientos.

Otros instrumentos y canjes

También se adjudicó un bono dual CER/TAMAR +3% (TXMJ9) por $0,95 billones, con una TIREA del 7,31%, lo que refleja el interés del mercado por instrumentos híbridos que cubren distintos escenarios.

En paralelo, se avanzó con conversiones de títulos, que permitieron reordenar el perfil de deuda. Entre las principales operaciones se destacaron:

TZV26 a TZV28 : u$s336,21 millones a una tasa de 7,83% TIREA

: u$s336,21 millones a una tasa de TTD26 a TMF28 : $7,05 billones, con margen de 6,77% sobre TAMAR

: $7,05 billones, con margen de M31G6 a TMF28 : $1,07 billones, con igual margen

: $1,07 billones, con igual margen TZXD6 a TZXM8: $0,53 billones a 6,72% TIREA

Estas conversiones alcanzaron niveles de adhesión del 8%, 50%, 14% y 2% respectivamente, según el instrumento.

Segunda vuelta en dólares

Desde Economía recordaron que este miércoles se realizará una segunda rueda para los bonos AO27 y AO28, hasta las 13:00, al mismo precio de corte de la licitación, por un monto adicional de u$s100 millones en cada tramo.