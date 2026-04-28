La Cámara Contencioso Administrativo Federal se declaró competente. La causa debe dejar el fuero del trabajo. La definición no implica aún un pronunciamiento sobre la validez de la reforma laboral.

La materia en debate atañe a cuestiones que se relacionan con facultades inherentes a uno de los poderes del Estado, afirmaron los jueces.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal se quedó con la causa clave sobre la reforma laboral . La Sala IV resolvió este martes un conflicto entre fueros y definió que el expediente impulsado por la CGT contra el Estado debe tramitar en el ámbito contencioso administrativo. También cuestionó el accionar del juzgado laboral y destacó la “trascendencia institucional” del caso.

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La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió que será ese fuero el que deberá intervenir en l a causa iniciada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) contra el Estado Nacional , en la que se cuestiona la validez de la reforma laboral introducida por la ley 27.802.

El fallo de la Sala IV dirimió un conflicto de competencia entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 , en el marco de una inhibitoria planteada por el Estado.

En una resolución con fuertes definiciones, los jueces sostuvieron que “la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal debe decidir los conflictos de competencia” cuando interviene ese fuero, conforme lo establece la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Críticas al juzgado laboral

Uno de los puntos más duros del fallo está dirigido al trámite adoptado por el juez laboral, que rechazó la inhibitoria pero remitió el expediente a la Cámara del Trabajo en lugar de elevarlo al tribunal competente.

La Sala IV calificó ese accionar como irregular y advirtió que “el tribunal competente para resolver el conflicto no puede quedar sometido a un procedimiento deformado y a expensas del trámite que libremente decida aplicar uno de los órganos intervinientes”.

Además, remarcó que esa conducta “crea un conflicto innecesario que no coadyuva a la administración de justicia con la celeridad que el caso requiere, en función de su trascendencia institucional”.

Qué se discute en la causa

El expediente principal fue iniciado por la CGT mediante una acción colectiva en la que cuestiona la constitucionalidad de la ley 27.802, al considerar que introduce “un conjunto amplio de reformas al régimen laboral y sindical” que afectan a trabajadores y organizaciones gremiales.

Para la Cámara, el análisis de la competencia debe partir de los hechos planteados en la demanda y del encuadre jurídico del caso.

Por qué interviene el fuero contencioso

Al resolver el fondo del conflicto de competencia, los jueces concluyeron que el caso debe tramitar en el ámbito contencioso administrativo federal.

Entre los argumentos centrales, señalaron que la norma cuestionada involucra aspectos federales relevantes, como facultades del Congreso y cuestiones vinculadas al funcionamiento del Estado.

En ese sentido, el fallo sostiene que “la materia en debate atañe a cuestiones que se relacionan con facultades inherentes a uno de los poderes del Estado”, lo que justifica la intervención de la justicia federal.

También subrayaron que el Estado Nacional tiene derecho a litigar en ese fuero y que no existe un tribunal laboral con competencia federal específica en la Ciudad de Buenos Aires.

Aplicación inmediata de la ley

Otro punto relevante del fallo es el rechazo a postergar la aplicación de la reforma laboral en materia de competencia.

La Cámara recordó que las normas que modifican jurisdicción son de orden público y que “se aplican de inmediato, incluso a las causas pendientes”, sin que exista un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento.

Decisión final

Con estos fundamentos, el tribunal resolvió declarar que la causa corresponde a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, donde continuará el trámite del expediente.

La definición no implica aún un pronunciamiento sobre la validez de la reforma laboral, pero fija el escenario judicial en el que se dará una discusión de alto impacto institucional.