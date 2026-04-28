Cómo aprovechar las ofertas y no perder dólares: qué es lo que conviene comprar en el exterior

La guía definitiva para elegir bien y cuidar el dinero en cada adquisición fuera del país, sin cometer errores ni caer en gastos inesperados.

Hay un grupo de artículos que son perfectos para comprar en el exterior, mientras ahorrás tus dólares.

Las reglas para las compras en el exterior cambiaron drásticamente en el último tiempo. Con menos trabas y nuevos límites, ahora muchos argentinos aprovechan sus viajes para renovar tecnología sin pagar los valores tan altos del mercado local. Esta misma tendencia no para de crecer medida que aparecen más opciones y precios más competitivos.

De todas formas, no todo lo que parece barato termina siendo una buena decisión. Si bien hay categorías donde la diferencia es clara y en otras se puede ver que el ahorro es menor. Por eso, entender qué es lo que conviene traer y qué cosas no, es bueno para cuidar el presupuesto y evitar imprevistos al recibir el paquete.

En 2026, el escenario se volvió más favorable para compras internacionales, con la eliminación de ciertos impuestos y la ampliación del límite por envío hasta los USD 3.000 el panorama cambió. Hoy en día se puede acceder a equipos más actuales y, en algunos casos, con precios hasta un 40% más bajos que en Argentina.

Además, es importante tener en cuenta que ahora hay un beneficio para los envíos menores a USD 400 , ya que en este rango no se aplican aranceles ni tasa estadística , y solo se paga el IVA del 21% . Esto es algo muy interesante para todos esos productos chicos, livianos y con alto valor tecnológico.

Componentes de PC

En este grupo, las memorias RAM, discos SSD y procesadores de gama media son las opciones más convenientes. Son artículos compactos, fáciles de transportar y con grandes diferencias de precio respecto al mercado local, donde pueden costar hasta el doble. Si querés armar o actualizar tu computadora, este puede ser un gran momento para hacerlo.

Notebooks de alta gama

El segmento premium de computadoras portátiles es otro de los grandes beneficiados en este 2026. Como muchos saben, en Argentina suelen encontrarse modelos más antiguos o con configuraciones limitadas, pero en el exterior hay una mayor variedad y equipos actualizados, perfecto para quienes eligen tener lo último en tecnología.

Con el tope de USD 3.000 por envío, entran notebooks de alto rendimiento pensadas para la gente que se dedica al diseño, programación o gaming. La diferencia de precio en estos productos puede ser considerable, especialmente en todos esos equipos de última generación que tardan en llegar al país.

Relojes inteligentes y accesorios

Los accesorios tecnológicos mantienen una brecha importante de precios entre el mercado argentino y el exterior. Artículos como los relojes inteligentes, pulseras deportivas y auriculares inalámbricos suelen conseguirse mucho más baratos en tiendas internacionales.

Además, un dato no menor es que al ser productos de menor tamaño, la logística se vuelve mucho más fácil. No ocupan espacio, pesan poco y encajan perfecto dentro del grupo que no paga aranceles, lo que los convierte en una de las compras más simples y convenientes.

Compras viaje aduana frontera Hay un grupo de artículos que pueden comprarse en el exterior e ingresarse al país sin grandes gastos. Pexels

Tablets accesibles

Las tablets de gama media o económica también entran en el rango ideal de compra, ya que permiten que uno se mantenga por debajo de los USD 400, por lo que se pueden evitar los costos extra. Además, son una buena alternativa para el estudio, el consumo de contenido o el uso diario.

Dispositivos del hogar

Acá entran las cámaras de seguridad, los asistentes inteligentes y los pequeños equipos que funcionan con conexión. Estos productos suelen tener precios más bajos afuera y una oferta mucho más amplia que en el mercado local. Al igual que los accesorios de uso diario, su tamaño y peso facilitan el envío, mejorando la relación precio-beneficio.

Celulares de alta gama

Aunque los teléfonos importados dejaron de pagar aranceles en 2026, los modelos más avanzados todavía están más baratos en otros países. Todos esos equipos tope de gama mantienen grandes diferencias de precio frente a Argentina, especialmente si se los compara con Estados Unidos o Paraguay.