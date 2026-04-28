Javier Milei vapuleó la gestión de Mauricio Macri ante el círculo rojo; ostensible soledad de Manuel Adorni

En un clima de extrema tensión tras el intento de atentado contra Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a cruzarse en público a casi seis meses de su último encuentro. No hubo esta vez saludo, foto ni elogios mutuos. Este lunes por la noche, el Golden Center de Parque Norte, quedó en evidencia ante el círculo rojo que la relación entre ambos transita uno de sus peores momentos .

Para acceder al salón donde Milei ofreció un extenso discurso, pero no se sentó a ninguna mesa, fue necesario pasar un riguroso cacheo de agentes de la policía de seguridad aeroportuaria presentes en el evento. Todos los invitados, desde empresarios, funcionarios y periodistas fueron sometidos a una exhaustiva revisión, debieron exhibir qué llevaban en sus bolsillos y fueron sometidos a un detector de metales.

En el evento organizado por la Fundación Libertad con Gerardo Bongiovanni como anfitrión había más liberales que anarco capitalistas . Esa composición del auditorio se reflejó en los aplausos tibios y discontinuos para el extenso discurso del Presidente. Se trata de un think tank tal vez más identificado con Macri, histórico asistente a las veladas de esta organización, que con Milei. La cercanía del ex presidente se reflejó en su ubicación en la mesa principal junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , el único mandatario provincial presente en la noche.

Macri no se sentó junto a ningún funcionario de Milei. Lo acompañó en la mesa el empresario Alejandro Roemmers además del jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. Karina Milei, quien llegó a último momento junto a su hermano y a Manuel Adorni, ingresó por un acceso lateral sin cruzarse con los invitados y se retiró de la cena sin probar bocado tras el discurso presidencial. La ostensible soledad del jefe de Gabinete quedó en evidencia ante al atónita mirada de los comensales . El funcionario no se despegó de la hermana del presidente, su único refugio en la noche , y se retiró junto a ella sin hacer ningún tipo de declaraciones ni cruces con los dirigentes y empresarios presentes en el lugar interesados en su imputación por enriquecimiento ilícito .

La mesa del gabinete fue ocupada así de manera fugaz por Karina y Adorni. Pero otros ministros se quedaron más tiempo. Fue el caso de Luis Caputo, Diego Santilli y Federico Sturzenegger, entre otros. Una de las más aplaudidas fue Patricia Bullrich, la única integrante de la primera plana que tuvo un gesto con Macri y se acercó a saludarlo a su mesa . El jefe del PRO protagonizó antes del discurso de Milei una intrascendente conversación sobre el escenario con Álvaro Vargas Llosa . Se explayó sobre la valentía de la venezolana Maria Corina Machado y no mucho más. No hubo ninguna mención ni referencia, positiva o negativa, a la gestión de Milei.

Fiscal Resultado fiscal negativo del gobierno de Mauricio Macri. El Presidente exhibió los gráficos frente al jefe del PRO y a todo el auditorio.

El Presidente, a la hora de dar el discurso central de la noche, no se apiadó de Macri. No sólo no lo saludó ni destacó su presencia sino que se dedicó a proyectar gráficos en una pantalla gigante para exponer ante el círculo rojo resultados negativos de la gestión de Cambiemos cuando fue gobierno con Macri como presidente (2015-2019). Resultados que Milei comparó a viva voz con otras estadísticas también negativas de gobierno peronistas, todo ante la mirada del jefe del PRO quien se cambió de mesa y se sentó más atrás en el salón junto a Fernando de Andreis para guardar una prudencial distancia con el jefe de Estado.

Látigo de Javier Milei sobre Mauricio Macri

Milei no tuvo contemplaciones y dedicó su discurso a enrostrarle a Macri el déficit fiscal de la gestión Cambiemos. Lo comparó con el resultado casi idéntico que dejó el peronismo. Casi de campaña electoral explícita de cara al 2027, el líder de La Libertad Avanza volvió a embestir contra "la casta" pero también contra empresarios como Paolo Rocca a quien volvio a llamar "chatrarrín". El dueño de Techint viene de recibir en privado con Macri a quien le habría pedido armar una alternativa de centro racional para evitar la reelección de Milei el próximo año.

La actitud belicosa, explícita y despectiva de Milei hacia Macri ante el auditorio del Golden Center se extendió durante más de una hora e incluyó la proyección en pantalla gigante de distintos resultados negativos de la gestión del jefe del PRO cuando estuvo en el gobierno con Cambiemos. Desde la caída de la actividad económica entre enero del 2017 y enero del 2019, en base a datos del INDEC, hasta la suba de la pobreza hasta el 35,5% cuando Macri era presidente, y el resultado fiscal deficitario en 2016, 2017, 2018 y 2019, que Milei comparó con el también resultado de déficit de la gestión de Alberto Fernández.

pobreza Javier Milei también denunció la suba de la pobreza durante la presidencia de Macri la comparó con los resultados negativos del peronismo.

Sin un candidato alternativo competitivo dentro del PRO, el ex presidente deja correr versiones sobre una posible postulación propia en 2027, una maniobra política que podría herir de muerte el proyecto de reelección de Milei al fragmentarle el electorado. El escenario podría ser aun peor para LLA si Victoria Villarruel resuelve también tener vuelo político propio mas allá de los libertarios y construye un proyecto electoral el año próximo. Por ahora, todos los indicios en la relación Milei-Macri exhiben más un riesgo de fractura que de affectio societatis.

Karina Milei parece decidida a intentar arrebatarle a Macri el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, piedra fundacional del PRO como fuerza política. Pero también a tejer acuerdo con gobernadores de sus partido como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) además de asimilar a la primera plana de su partido dentro de La Libertad Avanza, con los leading case de Patricia Bullrich y Diego Santilli, posible candidato a gobernador bonaerense. Macri respondió políticamente con el rechazo, en primera instancia, al proyecto de reforma electoral enviado por Poder Ejecutivo Nacional al Senado.

Mensaje al círculo rojo

El PRO ya dejó trascender que no está a favor de la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tal cual lo propone la Casa Rosada. Y podría presentar un proyecto alternativo junto a la UCR. "Es un debate que está abierto y que merece darse con seriedad, no apurado por la coyuntura electoral. Hay argumentos válidos en los dos lados: las PASO tienen un costo enorme para el Estado y en muchos casos se convirtieron en un trámite vacío. Pero también son un mecanismo de participación ciudadana que no puede descartarse a la ligera. El PRO no va a votar nada que no haya analizado en profundidad. Esa es nuestra forma de hacer política: con evidencia, no con urgencia", explicaba Ritondo a quienes le pedían algún tipo de anticipo sobre la postura del PRO de cara a ese debate.

El Presidente y Macri no se reúnen hace seis meses. La última vez que el jefe del PRO pisó Olivos fue en el desafortunado encuentro del 31 de octubre, con milanesas de por medio, cuando Manuel Adorni estaba recién designado como jefe de gabinete y Macri le manifestó su desacuerdo a Milei. "No tiene experiencia para liderar equipos", fue la sentencia casi premonitoria en ese momento. El desencanto del ex presidente fue tal que llegó a sugerirle que designe en ese cargo a Horacio Marín, el titular de YPF.