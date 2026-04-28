Matrículas, comisiones y escrituras: las claves del plan de desregulación inmobiliaria de Federico Sturzenegger

Tal como adelantó Ámbito, llegará al Congreso un proyecto de desregulación inmobiliaria del Gobierno con el objetivo de reducir, flexibilizar y redefinir varios aspectos del sector. Anticiparon que el objetivo de la iniciativa es “quitar trabas y privilegios”, en una reforma que promete impacto sobre el mercado inmobiliario.

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Uno de los ejes centrales apunta al rol de los colegios inmobiliarios. La iniciativa busca limitar regulaciones que, según la visión oficial, funcionan como barreras de entrada, fijan pisos de honorarios o restringen la competencia. La discusión promete abrir un frente sensible con corredores y entidades profesionales.

2. Cambios en el corretaje y más competencia

La reforma busca abrir el mercado a nuevos modelos de intermediación, habilitar formatos más flexibles y permitir competencia vía menores comisiones. El argumento oficial es que la compraventa hoy arrastra costos “artificiales” que encarecen las operaciones.

3. Bajar costos en escrituras y operaciones

Otro punto central es reducir el costo transaccional de comprar o vender una propiedad. Honorarios, tasas, aportes y cargas que impactan sobre una operación podrían quedar bajo revisión. El objetivo es abaratar escrituras y agilizar procesos.

4. Menos regulación para dinamizar el mercado

La iniciativa se inscribe en una lógica más amplia: trasladar parte de las reglas hoy definidas por el Estado o corporaciones profesionales hacia una lógica de mercado. Para el oficialismo, eso puede estimular más operaciones, más oferta y mayor innovación.

5. El crédito hipotecario como apuesta de fondo

La reforma no se piensa aislada. Sturzenegger la conecta con el despegue del crédito hipotecario: bajar costos de acceso y aceitar las transacciones es parte de una estrategia para apuntalar un mercado con más financiamiento.

6. También puede impactar en construcción y desarrollo

El ministro vinculó la reforma con el costo de desarrollar proyectos, donde ve “costos ocultos” que encarecen obra y precio final. El plan busca, en esa lectura, mejorar condiciones para desarrolladores y compradores.

Qué puede generar debate

El proyecto, sin embargo, abre controversias. Los defensores de la desregulación hablan de competencia y eficiencia; sus críticos alertan por una posible precarización de controles, pérdida de estándares profesionales y mayor conflictividad en operaciones de alto valor.

Lo que viene

El texto llegará al Congreso en junio y promete ser una de las reformas sectoriales más sensibles del paquete desregulador. Si avanza, podría modificar desde quién puede intermediar una operación hasta cuánto cuesta concretarla.