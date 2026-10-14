Luis Caputo aseguró a inversores que podría usar el swap con China si se complica el programa financiero + Agregar ámbito en









A pesar de la renovación del swap con China, la falta de dólares y las dudas sobre el programa financiero 2027 mantienen la atención del mercado sobre la capacidad de Argentina para afrontar sus compromisos de deuda.

Caputo evalúa usar el tramo activo del swap con China para pagar los Bonares.

Ante la creciente preocupación sobre si estarán los dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de 2027, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que Argentina podría recurrir al swap con China para pagarle a los tenedores de bonos en dólares bajo legislación local.

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Fue durante un evento organizado por J.P. Morgan, en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en capital tailandesa Bangkok. Consultado por la prensa allí presente, señaló a Bloomberg que “se prestó mucha atención al aspecto político”, en referencia a la candidatura del Presidente, Javier Milei, el próximo año.

El ministro también relató como fue consultado por los inversionistas sobre el programa financiero para 2027, "en el caso de que la refinanciación de Bonares no sea posible”. Allí, el equipo económico les explicó a los participantes de la reunión que, si ese escenario llegase a ocurrir, se podría "usar el swap de China".

En agosto, el Banco Central de la República Argentina renovó su línea de intercambio de divisas por valor de u$s19.000 millones con el Banco Popular de China por otros cinco años, incluyendo una parte "activada" de dicho intercambio que asciende a u$s5.000 millones.

Dólares, deuda y swap: Caputo habla sobre el plan financiero argentino. Si bien Caputo aclaró en ocasiones anteriores que también se podría usar el swap de u$s20.000 millones que Argentina mantiene con Estados Unidos para calmar la volatilidad del mercado antes de las elecciones, en esta oportunidad no lo mencionó como una posible herramienta para hacer frente al pago de Bonares.

Durante su viaje a Tailandia, Caputo se reunió por separado con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Ambos elogiaron las políticas económicas de Argentina, mientras que el Banco Mundial está analizando la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para el país, según el medio norteamericano. Las dudas sobre el programa financiero En julio, el gobierno de Milei había anunciado la emisión de u$s5.000 millones en Bonares para 2027, como parte de su programa financiero para el próximo año, el cuál buscaba obtener financiamiento por u$s25.000 millones. Sin embargo,a mediados de agosto Caputo decidió suspender la licitiacón, argumentando los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU. Eso causó malestar en el mercado, debido a que hasta entonces los Bonares habían sido el reemplazo a las colocaciones de bonos en el mercado internacional de deuda, algo que el gobierno de Milei evitó en reiteradas ocasiones, argumentando que por el momento el costo de financiamiento es demasiado elevado y se podría caer en un endeudamiento demasiado costoso. La posible brecha de financiación y la falta de certezas de que Milei pueda conseguir la reeleción en el marco de una economía al borde de la recesión hicieron que el riesgo país pasara de 410 puntos básicos a principios de julio a los 600 puntos básicos actuales, disminuyendo aún más las probabilidades de un retorno a los mercados a corto plazo.