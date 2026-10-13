Proyectan exportaciones récord del agro en 2027, pero advierten que aún faltan dólares para el año electoral

Un informe privado anticipó un crecimiento de u$1.800 millones en el aporte de divisas del campo. Sin embargo, los consultores consideran que el programa financiero aún no está resuelto. ¿Cuántos dólares falta conseguir?

A un año de las elecciones presidenciales, la pregunta sobre si estarán los dólares necesarios para hacer frente a un 2027 cargado de vencimientos de deuda y una fuerte dolarización de carteras comenzó a sobrevolar durante las últimas semanas. Desde el sector agroexportador , por lo menos, la respuesta es afirmativa: se estiman exportaciones por u$s36.500 millones para el próximo año, lo que contribuiría a unas exportaciones totales por u$s105.000 millones .

Los cálculos que se desprenden del último informe de Fundación Capital , en base a las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que ubican la producción de trigo, maíz y soja del ciclo 2026/27 en 143 millones de toneladas, levemente superior a los 142 millones del ciclo anterior y un 23% por encima del promedio de las cinco campañas previas — excluyendo la temporada 2022/2023 por la sequía —.

"El clima es el principal factor que sostiene esta buena expectativa" , explicó el "think tank" a cargo de Martín Redrado. "El fenómeno agroclimático 'El Niño' que ya comenzó, aumenta la probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal para el área centro-este argentino y suele involucrar buenos rendimientos agrícolas", agregó.

Otro factor positivo que destacó el informe es que la campaña gruesa "se encara en un contexto de significativa recuperación de los precios internacionales" . Según datos tomados del mercado de Chicago, la soja subió un 21,4% en el acumulado del año, alcanzando los u$s473 por tonelada en el promedio de octubre. Entre los cereales, el maíz alcanzó los u$s197 por tonelada, aumentando un 13,9%, y el trigo los u$s251por tonelada, con un alza del 31,6%.

Explicó que esta dinámica estuvo impulsada por una combinación de factores. Por el lado de la demanda, "la prolongación del conflicto en Medio Oriente sostiene los precios energéticos y, por esa vía, favorece la competitividad de los biocombustibles, impulsando la demanda de maíz y soja". Por el lado de la oferta, " la guerra entre Rusia y Ucrania continúa generando disrupciones logísticas en el Mar Negro que restringen la disponibilidad exportable de trigo y maíz".

Ese escenario internacional también influye sobre los costos. El gasoil local aumentó 38% en lo que va del año, mientras que fletes y fertilizantes aumentaron 10,6%, según el Banco Mundial. Sin embargo, destacaron que también juega a favor "la anunciada reducción de Derechos de Exportación, con un esquema progresivo hasta 2028".

Argentina registraría un superávit comercial de bienes de u$s36.000 millones en 2027.

Exportaciones suficientes, ¿dólares suficientes?

Fundación Capital explicó que las ventas al exterior del campo llegarían a los u$s36.500 millones en 2027, una suba del 5,2% interanual equivalente por u$s1.800 millones. "Así, las exportaciones agrícolas alcanzarían un máximo, y superarían el nivel de 2022 incluso con precios internacionales bien por debajo de los de ese momento (-18%, en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia)", señaló.

De esa manera, el agro constituiría el 34,7% de las exportaciones totales del próximo año, proyectadas en torno a los u$s105.000 millones. "Esto implica un ingreso de unos u$s3.000 millones adicionales para 2027, especialmente valioso en un año electoral", marcó el informe. En este sentido, el think tank prevé que el superávit comercial de bienes esté en torno a los u$s36.000 millones, "lo que derivaría en una cuenta corriente positiva".

Sin embargo, "la cuenta capital y financiera cambiaria registraría un resultado negativo en línea con elevados vencimientos del Tesoro en moneda extranjera y una dolarización de portafolios que se prevé más abultada el próximo año". Así, quedaría una brecha resultante de unos u$s15.000 millones, "cuestión por la que será clave que el Banco Central continúe comprando divisas los próximos meses".

Por su parte, durante los últimos días la consultora Eco Go estimó que en el programa financiero para el próximo año que presentó el Ministerio de Economía hay unos u$s9.300 millones sin fuentes confirmadas. Esa brecha se amplía a u$s23.300 millones "si no se concretan las emisiones locales, el financiamiento bilateral y se toma el financiamiento incluido en el presupuesto de organismos (menor al incluido en el programa de junio)".

Estas novedades se conocen en paralelo a las últimos declaraciones del presidente Javier Milei, que afirmó que cuenta con u$s125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027 a partir de los dólares que ingresen por la balanza comercial, financiamiento ya negociado, los swaps con China y EEUU y los contratos de dólar futuro, aunque sin brindar muchas precisiones sobre esa composición.