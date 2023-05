La idea es que todos aquellos que quieran comprar dólares MEP o CCL vía las operaciones de bonos como el AL30 o el GD30 tendrán una limitación de 15 días para utilizar esos dólares . Es decir que una vez realizada la operación no podrán hacer otra cosa (durante los 15 días siguientes corridos) que no sea vender esos dólares contra títulos similares, pero que no sean LEDES.

Una fuente de CNV le dijo a Ámbito que ahora eso no va a poder hacerse. Ergo, si compras dólar MEP, no vas a poder venderlo para comprar otro activo. Pero algo importante es que se prohíbe el rulo, no el dólar MEP. Incluso algunas fuentes consultadas anoche manifestaban que tampoco era esperable que descienda una operación que suele hacerse en pararelo, conocido como “puré”, esto es comprar dólares en bolsa para venderlos en el blue. No se espera que ceda la oferta de billetes en las cuevas, sino que descienda la demanda de dólar MEP que le generaba al Gobierno la ingrata tarea de vender bonos para contrarrestar la ola compradora. En rigor, si se lo piensa, es probable que la oferta de dólares en el blue vaya creciendo, lo que podría generar una baja marginal -pero baja al fin- en el billete informal.

Dólar arbitraje

Hace algunos días hubo una primera señal que anticipó todo esto. Una especie de señal de alerta en las pantallas del BCRA que evidenció la “fiesta del arbitraje”, un rulo que era vox populi y del que, seguramente, hasta el FMI tenía noticia. Como podrá suponerse, lo primero que hizo el Ministro Massa fue cortarlo de cuajo con la idea de que ese mecanismo no distorsione los precios.

DOLAR 1200 pexels.jpg

Los Pesce BOYS y el dólar LEDES

En un cambio de estrategia, los “Pesce boys” pusieron en marcha una contraofensiva: pensaron que lo mejor era “retirarse” de las intervenciones y generarles algo de pérdidas a aquellos que andaban haciéndose los rulos con el MEP y las LEDES. Al quedar a mitad de camino con las operaciones, sin el BCRA como contraparte, los precios subieron, se achicaron las brechas y ese arbitraje quedó truncado.

Como se dijo, la idea del Gobierno no es dejar de intervenir sino todo lo contrario. Es utilizar menos poder de fuego para obtener mejores resultados. Dicho de otra manera, reducir la fuerte demanda especulativa de los bonos que el BCRA estaba operando como contrapartida del rulo-fest, y retornar a un escenario más armonioso. O algo así.