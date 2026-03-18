Pesos, dólares o tarjeta: todo lo que tenés que saber para pagar tus compras en Shein

A la hora de comprar a través de las tiendas internacionales, existen diferentes estrategias para no gastar ni un dólar de más.

Cómo usar tus dólares de la mejor manera en tus compras online.

Con el dólar más accesible en los últimos meses, cada vez más argentinos se animan a comprar en Shein, una de las tiendas internacionales más populares del momento. Sus precios competitivos y la enorme variedad de productos la convirtieron en una opción tentadora para renovar el guardarropa sin gastar de más.

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Sin embargo, al momento de pagar aparecen varias dudas: qué moneda conviene usar , qué medios acepta la plataforma y cómo evitar pagar de más en impuestos o recargos. Lo cierto es que existen distintas estrategias que pueden ayudarte a ahorrar aún más en cada compra.

Desde elegir correctamente el método de pago hasta conocer cómo funcionan los envíos, hay varios detalles clave que pueden marcar la diferencia entre una compra conveniente y una innecesariamente cara.

La plataforma permite pagar tanto en pesos como en dólares , algo que les da flexibilidad a los usuarios según su situación financiera o el tipo de cambio del momento. Entre los métodos disponibles se encuentran las tarjetas de crédito y débito internacionales como Visa, Mastercard y American Express, que son las opciones más utilizadas por los compradores argentinos.

Conocé cómo ahorrar en dólares para no gastar de más en tus compras.

Además, también se puede pagar a través de billeteras virtuales como Mercado Pago o servicios internacionales como PayPal, que agregan una capa extra de comodidad y seguridad en las transacciones.

Compras Online Con el dólar accesible, comprar en plataformas como Shein tiene más sentido. Imagen: Freepik

La forma más segura de pagar tus compras en dólares en Shein

Para quienes buscan mayor seguridad al comprar en sitios internacionales, una de las alternativas más recomendadas es utilizar plataformas intermediarias como PayPal. Este sistema actúa como un “puente” entre tu tarjeta y la tienda, evitando que tus datos financieros queden expuestos directamente.

Otra estrategia habitual es pagar con tarjeta de crédito en dólares y luego cancelar el resumen con dólares propios, lo que permite evitar recargos asociados al tipo de cambio. Esta opción suele ser elegida por quienes tienen acceso a divisas o buscan optimizar el costo final de la compra.

Compras Online Cada vez más personas utilizan las tiendas internacionales. Acá te contamos cómo conviene pagar para ahorrar dólares. Imagen: Freepik

En cualquier caso, lo más importante es verificar siempre los datos del sitio, evitar enlaces sospechosos y operar únicamente desde la web o app oficial para reducir riesgos.

Cuánto tardan en llegar las compras

En Argentina, los pedidos de Shein suelen demorar al menos 20 días en llegar desde el momento en que se realiza el pago. Este plazo es estimado y puede variar según distintos factores logísticos.

Entre las variables que pueden afectar la entrega se encuentran los controles de aduana, las condiciones climáticas o eventuales demoras en el transporte internacional. Por eso, en algunos casos los envíos pueden extenderse más allá del tiempo previsto.