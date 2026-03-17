Hasta 90% de descuento: la IA puede ayudarte a ahorrar dólares en tu próximo viaje

Gracias a las herramientas digitales, muchos viajeros logran encontrar tarifas aéreas mucho más bajas de lo normal.

Ahora podés entrenar a la IA para que te ayude a encontrar los mejores precios en pasajes aéreos.

Planificar unas vacaciones suele implicar una de las decisiones más importantes del presupuesto: el costo del transporte . Los precios de los pasajes aéreos cambian constantemente y encontrar una tarifa baja no suele ser algo fácil.

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En los últimos años apareció una alternativa muy popular entre viajeros frecuentes: el uso de herramientas de inteligencia artificial . A través de instrucciones precisas, estos sistemas pueden analizar datos y detectar ofertas que muchas veces pasan inadvertidas en los buscadores tradicionales.

Un prompt es una instrucción que una persona le envía a un sistema de inteligencia artificial para obtener una respuesta o realizar una tarea concreta, puede ser una pregunta o un texto más detallado con varias indicaciones. Acá, la claridad del mensaje es fundamental, ya que cuanto más específico sea el pedido, más útil suele ser el resultado.

La IA ahora puede ser de gran ayuda para encontrar los mejores precios en pasajes.

Para los viajes, este tipo de indicaciones permite pedirle a la inteligencia artificial que compare rutas , revise fechas alternativas o analice diferentes aeropuertos . El sistema procesa una gran cantidad de información y ofrece un resumen con las mejores opciones.

Muchos usuarios empezaron a compartir en redes sociales ejemplos de las consultas que permiten encontrar tarifas muy reducidas . El interés por esta técnica creció en paralelo con el aumento de los precios de los vuelos , por eso las herramientas que revisan múltiples variables pueden ahorrarte mucho dinero.

Viaje Con el aumento constante de precios, toda ayuda para ahorrar sirve. Pexels

Los trucos de la IA para ahorrar en la planificación de tu viaje

Los especialistas en tecnología y viajes identificaron varias consultas que orientan al sistema para que explore las distintas combinaciones posibles:

Comparar aeropuertos cercanos

Una de las estrategias más conocidas es la de analizar todos los aeropuertos dentro de una determinada distancia del lugar de salida.

Con esta consulta, la inteligencia artificial revisa los precios disponibles en cada terminal aérea y calcula el costo total del viaje. Ese cálculo también puede incluir el valor del traslado terrestre hasta el aeropuerto elegido. Muchas veces el resultado muestra opciones más baratas que las que aparecen en una búsqueda normal en Google.

Revisar fechas flexibles

También se le puede pedir un análisis de precios dentro de un rango de fechas cercano al día en el que se desea viajar, ya que la inteligencia artificial puede revisar varios días antes y después del viaje para detectar el momento en que el valor del pasaje baja.

Analizar pasajes separados

Algunas rutas ofrecen una diferencia importante entre comprar un pasaje ida y vuelta o adquirir dos boletos simples. La consulta le pide al sistema que compare estas combinaciones y le sume los cargos adicionales, como equipaje o selección de asiento para encontrar el más bajo.

Buscar ciudades alternativas

Otra recomendación es la de revisar aeropuertos cercanos al destino principal. La inteligencia artificial puede analizar si conviene aterrizar en una ciudad vecina y completar el trayecto por tren, micro u otro medio terrestre, ya que, en muchos casos, esa combinación reduce el costo total del viaje.

Calcular el precio real del pasaje

Muchas promociones parecen atractivas al principio, aunque el valor final aumenta cuando se agregan los servicios extra. Por eso una consulta específica puede pedirle al sistema que sume todos esos cargos y muestre el precio completo.

Evaluar si conviene comprar ahora

Otra herramienta consiste en revisar las tendencias de precios en determinadas rutas. A partir de datos históricos y patrones de demanda, la inteligencia artificial puede ofrecer una estimación sobre si el valor del pasaje podría subir o bajar con el paso de los días.

Explorar rutas poco habituales

La última estrategia consiste en analizar itinerarios alternativos con escalas o combinaciones diferentes. Estas rutas suelen aparecer menos en los buscadores tradicionales, pero suelen tienen tarifas más bajas que las opciones directas.