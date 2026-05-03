Irán pone contra las cuerdas a EEUU y desafía a Trump a elegir entre un "mal acuerdo" o una operación militar "imposible"

Teherán endurece su postura tras rechazos de Washington y plantea un ultimátum en medio del estancamiento diplomático y la tensión regional.

Irán elevó la tensión y lanzó un ultimátum directo a Estados Unidos en plena crisis.

Irán desafió a Estados Unidos y presionó a Donald Trump a elegir entre aceptar un “mal acuerdo” o enfrentar una operación militar “imposible”, en un nuevo capítulo de la escalada que mantiene en vilo a la región tras semanas de conflicto y negociaciones fallidas.

El mensaje fue emitido por la Guardia Revolucionaria iraní , que elevaron el tono luego de que Trump desestimara la última propuesta de Teherán para poner fin a la guerra. La tensión persiste pese al alto el fuego vigente desde el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos provenientes de Israel y Estados Unidos y represalias iraníes en distintos puntos de Medio Oriente.

Las negociaciones no lograron reactivarse desde el encuentro fallido en Islamabad el 11 de abril, en gran parte por diferencias profundas sobre el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro energético global.

Los Guardianes de la Revolución endurecieron su discurso tras el rechazo de Trump.

En ese contexto, el servicio de inteligencia de los Guardianes de la Revolución fue categórico: “El margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido”. Y remató con una advertencia directa: “Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”.

El organismo también habló de un “ultimátum” vinculado al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y mencionó un cambio de postura de actores internacionales como China, Rusia y Europa.

La respuesta de Donald Trump y al plan iraní

Desde Washington, Trump dejó en claro su escepticismo. “Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años”, escribió en su red Truth Social.

Según medios iraníes, Teherán presentó un plan de 14 puntos a través de Pakistán que incluye la retirada de fuerzas estadounidenses cercanas, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados, indemnizaciones y un mecanismo para el estrecho de Ormuz, además del fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano.

AP26108712459309-e1776608414951 Donald Trump analiza una propuesta iraní en medio de fuertes presiones.

Un conflicto que sigue latente

Aunque los bombardeos cesaron, la guerra continúa bajo otras formas. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz, por donde circulaba cerca del 20% del petróleo mundial. Este escenario impacta de lleno en los mercados energéticos y en la economía global.

En paralelo, la situación en Líbano agrega presión. Israel ordenó evacuaciones en el sur del país en medio de enfrentamientos con Hezbolá, aliado de Irán, lo que complica aún más cualquier intento de negociación.

Consultado sobre una posible reanudación de los ataques, Trump evitó definiciones tajantes, pero dejó abierta la puerta: “Si se portan mal, si hacen algo malo, pero ahora mismo ya veremos”. Y agregó: “Es una posibilidad que podría ocurrir, sin duda”.

misil khybar kheibar iran.jpg El programa nuclear iraní continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto.

El trasfondo nuclear y la presión interna

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo el programa nuclear iraní. Washington insiste en que Teherán debe renunciar a sus reservas de uranio altamente enriquecido, mientras que Irán sostiene que su programa tiene fines pacíficos y propone discutir restricciones a cambio del levantamiento de sanciones.

La estrategia iraní de postergar el debate nuclear para una fase posterior busca destrabar las negociaciones, aunque genera dudas en Estados Unidos. Mientras tanto, Trump enfrenta presión interna para resolver el control del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ya impacta en los precios de la energía y en el humor de los votantes de cara a las elecciones legislativas.

Con el conflicto sin una salida clara, la disyuntiva planteada por Irán marca el tono de una relación cada vez más tensa, donde cualquier decisión podría redefinir el rumbo de la guerra y sus consecuencias a nivel global.