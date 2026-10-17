Plazo fijo en dólares: cuánto rinden US$ 5.000 hoy y qué bancos pagan las mejores tasas

Las entidades volvieron a mejorar algunas tasas en moneda extranjera, pero la diferencia en cuanto tiempo se inmoviliza el dinero puede ser amplia.

Los plazos fijos en dólares llaman la atención de quienes buscan rendimiento sin salir de la moneda estadounidense.

El plazo fijo en dólares volvió a llamar la atención de quienes buscan obtener un rendimiento sin abandonar la moneda estadounidense. Las tasas continúan siendo bajas frente a otras inversiones, pero algunas entidades mejoraron sus condiciones durante las últimas semanas.

Con u$s5.000 , el resultado depende tanto del banco como del plazo elegido. Las diferencias se vuelven cada vez más visibles cuando se comparan depósitos de tan solo un mes con colocaciones de un año.

Para comparar los distintos vencimientos pueden tomarse algunas de las tasas más altas informadas para cada plazo. A 30 días , Bancor ofrece una TNA del 1,80% . Una colocación de u$s5.000 generaría aproximadamente u$s7,40 de intereses y devolvería u$s5.007,40 al vencimiento.

A 30 días, algunas entidades ofrecen tasas superiores al promedio, aunque la ganancia sobre u$s5.000 sigue siendo acotada.

A 90 días , Banco Macro informa una TNA del 2,25% . Con el mismo capital, el rendimiento aproximado sería de u$s27,74 , para alcanzar un total de u$s5.027,74 . A 365 días , Banco Nación eleva la TNA al 4,50% para depósitos hechos por canales electrónicos. En ese caso:

Hay que tener en cuenta que la TNA es una referencia anual, por eso, una tasa del 1,80% no significa obtener ese porcentaje completo en un mes. La realidad es que el interés se calcula de manera proporcional al tiempo que permanece constituido el depósito.

Banco Nación y Banco Macro mejoran sus tasas cuando el depósito se extiende hasta un año. Pexels

Ranking de bancos: ¿cuáles ofrecen la mayor TNA en dólares en Argentina?

Las tasas cambian según la entidad y el vencimiento elegido. Para inversiones a 30 días, las propuestas son:

Bancor: 1,80%

Banco Macro: 1,50%

Banco Nación: 1,25%

Banco Provincia: 1,25%

Banco Hipotecario: 1,25%

Banco Piano: 1,25%

Galicia: 1,25%

En el corto plazo, Bancor es de las alternativas con mayor tasa de las informadas. Cuando el horizonte se extiende a un año, el escenario cambia:

Banco Nación: 4,50% entre 365 y 720 días por canales electrónicos

Banco Macro: 4% a un año

Bancor: 3,80% a un año

Banco Hipotecario: 3,50% anual

BBVA también ofrece durante octubre una tasa promocional de hasta 3,50% a 365 días, aunque exige una inversión mínima de u$s15.000 y está dirigida a determinados clientes con acreditación de sueldo y paquetes Black+. Banco Nación también modifica su rendimiento según el período, ya que paga 1,25% entre 30 y 59 días, 1,90% entre 90 y 179 días y 3,25% entre 270 y 364 días, antes de alcanzar el 4,50% desde los 365 días.

Estirar el vencimiento puede aumentar el rendimiento, pero obliga a mantener los dólares inmovilizados por más tiempo. Depositphotos

Plazo fijo tradicional vs. a más largo plazo: por qué conviene estirar el vencimiento

La ventaja principal de elegir un período más largo está en la tasa ofrecida. Con u$s5.000, una TNA del 1,80% durante 30 días deja menos de u$s8 de interés. Pero por el otro lado, mantener ese capital durante un año con una tasa del 4,50% permite obtener unos u$s225.

Banco Macro muestra una relación similar, ya que parte de 1,50% a 30 días, sube a 1,75% a 60, alcanza 2,25% a 90 y llega al 4% a un año. Bancor, por su parte, lidera las propuestas de corto plazo con 1,80%, aunque su tasa anual del 3,80% queda por debajo de las ofrecidas por Nación y Macro.

El mayor rendimiento tiene una contra, ya que en un plazo fijo tradicional, los dólares quedan inmovilizados hasta el vencimiento. Por eso, antes de elegir un depósito de 365 días hay que evaluar si ese dinero podría necesitarse durante el período. La ganancia mejora al extender el plazo, pero también se pierde liquidez por más tiempo.