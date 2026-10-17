El plazo fijo en dólares volvió a llamar la atención de quienes buscan obtener un rendimiento sin abandonar la moneda estadounidense. Las tasas continúan siendo bajas frente a otras inversiones, pero algunas entidades mejoraron sus condiciones durante las últimas semanas.
Plazo fijo en dólares: cuánto rinden US$ 5.000 hoy y qué bancos pagan las mejores tasas
Las entidades volvieron a mejorar algunas tasas en moneda extranjera, pero la diferencia en cuanto tiempo se inmoviliza el dinero puede ser amplia.
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Plazo fijo tradicional vs. plazo fijo UVA: como saber cuál me conviene más
Con u$s5.000, el resultado depende tanto del banco como del plazo elegido. Las diferencias se vuelven cada vez más visibles cuando se comparan depósitos de tan solo un mes con colocaciones de un año.
Rendimiento a 30, 90 y 365 días: la simulación para tus US$ 5.000
Para comparar los distintos vencimientos pueden tomarse algunas de las tasas más altas informadas para cada plazo. A 30 días, Bancor ofrece una TNA del 1,80%. Una colocación de u$s5.000 generaría aproximadamente u$s7,40 de intereses y devolvería u$s5.007,40 al vencimiento.
A 90 días, Banco Macro informa una TNA del 2,25%. Con el mismo capital, el rendimiento aproximado sería de u$s27,74, para alcanzar un total de u$s5.027,74. A 365 días, Banco Nación eleva la TNA al 4,50% para depósitos hechos por canales electrónicos. En ese caso:
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capital inicial: u$s5.000
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interés aproximado: u$s225
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total al vencimiento: u$s5.225
Hay que tener en cuenta que la TNA es una referencia anual, por eso, una tasa del 1,80% no significa obtener ese porcentaje completo en un mes. La realidad es que el interés se calcula de manera proporcional al tiempo que permanece constituido el depósito.
Ranking de bancos: ¿cuáles ofrecen la mayor TNA en dólares en Argentina?
Las tasas cambian según la entidad y el vencimiento elegido. Para inversiones a 30 días, las propuestas son:
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Bancor: 1,80%
Banco Macro: 1,50%
Banco Nación: 1,25%
Banco Provincia: 1,25%
Banco Hipotecario: 1,25%
Banco Piano: 1,25%
Galicia: 1,25%
En el corto plazo, Bancor es de las alternativas con mayor tasa de las informadas. Cuando el horizonte se extiende a un año, el escenario cambia:
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Banco Nación: 4,50% entre 365 y 720 días por canales electrónicos
Banco Macro: 4% a un año
Bancor: 3,80% a un año
Banco Hipotecario: 3,50% anual
BBVA también ofrece durante octubre una tasa promocional de hasta 3,50% a 365 días, aunque exige una inversión mínima de u$s15.000 y está dirigida a determinados clientes con acreditación de sueldo y paquetes Black+. Banco Nación también modifica su rendimiento según el período, ya que paga 1,25% entre 30 y 59 días, 1,90% entre 90 y 179 días y 3,25% entre 270 y 364 días, antes de alcanzar el 4,50% desde los 365 días.
Plazo fijo tradicional vs. a más largo plazo: por qué conviene estirar el vencimiento
La ventaja principal de elegir un período más largo está en la tasa ofrecida. Con u$s5.000, una TNA del 1,80% durante 30 días deja menos de u$s8 de interés. Pero por el otro lado, mantener ese capital durante un año con una tasa del 4,50% permite obtener unos u$s225.
Banco Macro muestra una relación similar, ya que parte de 1,50% a 30 días, sube a 1,75% a 60, alcanza 2,25% a 90 y llega al 4% a un año. Bancor, por su parte, lidera las propuestas de corto plazo con 1,80%, aunque su tasa anual del 3,80% queda por debajo de las ofrecidas por Nación y Macro.
El mayor rendimiento tiene una contra, ya que en un plazo fijo tradicional, los dólares quedan inmovilizados hasta el vencimiento. Por eso, antes de elegir un depósito de 365 días hay que evaluar si ese dinero podría necesitarse durante el período. La ganancia mejora al extender el plazo, pero también se pierde liquidez por más tiempo.
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