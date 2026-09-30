Plazo Fijo en dólares: cuánto rinden U$S10.000 y qué bancos pagan más

Los bancos ofrecen tasas de hasta 5% anual para depósitos en dólares. Cuánto se puede ganar con una inversión de u$s10.000 según la entidad y el plazo.

Los plazos fijos en dólares ofrecen diferentes tasas según el banco y el tiempo de permanencia del dinero.

Los plazos fijos en dólares volvieron a ofrecer alternativas de rendimiento para quienes tienen ahorros en moneda estadounidense y buscan obtener intereses sin convertir sus fondos a pesos. En septiembre de 2026 , algunas entidades llegan a ofrecer hasta un 5% de Tasa Nominal Anual (TNA) , aunque las tasas más elevadas están vinculadas con colocaciones de largo plazo.

La diferencia entre bancos puede ser importante. Para una inversión de u$s10.000 durante un año , una tasa del 5% representa aproximadamente u$s500 de intereses , mientras que una tasa del 3,50% genera unos u$s350 .

Entre las alternativas relevadas en septiembre, Banco Macro ofrece hasta 5% TNA para colocaciones de 366 días o más . La entidad ubica su tasa máxima en los depósitos de mayor plazo, por lo que no se aplica de la misma manera para inversiones de 30, 60 o 90 días.

Banco Nación ofrece una TNA de 4,50% para personas humanas que constituyan el depósito mediante canales electrónicos y elijan un plazo de entre 365 y 720 días . En ese caso, una colocación de u$s10.000 durante un año genera aproximadamente u$s450 de intereses , por lo que al vencimiento se obtendrían unos u$s10.450 .

También aparecen otras propuestas competitivas: Bancor llega al 3,80% para depósitos de 365 días o más, Banco Comafi ofrece 3,75% para un año y BBVA alcanza el 3,50% para colocaciones de 365 días bajo determinadas condiciones.

Cuánto rinden u$s10.000 según la tasa

El rendimiento depende directamente de la TNA, el capital depositado y la cantidad de días que permanezca inmovilizado. Por eso, una tasa anual del 5% no significa que una colocación de 90 días vaya a generar u$s500, ya que el interés se calcula proporcionalmente al período contratado.

Con una inversión de u$s10.000 a un año y una TNA del 5%, el interés aproximado es de u$s500 y el capital final asciende a u$s10.500. Con una tasa del 4,50%, como la que ofrece Banco Nación para determinados plazos electrónicos, el interés ronda los u$s450 y el total llega a u$s10.450.

En cambio, una tasa del 3,50% permite obtener unos u$s350 sobre los mismos u$s10.000 durante un año, mientras que al 3,75% el rendimiento aproximado sería de u$s375. Estos cálculos son orientativos y suponen que se mantiene la tasa informada para todo el período.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

Qué tener en cuenta antes de invertir los dólares

Uno de los principales puntos a revisar es el plazo de inmovilización. Las tasas más altas aparecen generalmente cuando el ahorrista acepta dejar sus dólares depositados durante 365 días o más. En Banco Nación, por ejemplo, la tasa electrónica pasa de 1,25% para 30 a 59 días a 1,90% para 90 a 179 días y llega al 4,50% entre 365 y 720 días.

También hay que verificar los requisitos de cada banco. El Banco Nación establece un mínimo de u$s100 para su modalidad de plazo fijo en dólares, mientras que BBVA informa un mínimo de u$s1.000 para su plazo fijo tradicional en esta moneda. Las condiciones pueden variar según el canal de contratación y el tipo de cliente.

Por último, el ahorrista debe considerar la liquidez: en un plazo fijo tradicional, los fondos quedan inmovilizados hasta la fecha de vencimiento. Por eso, además de comparar la tasa, resulta necesario revisar el período elegido, el monto mínimo, las condiciones de contratación y cuándo podrá volver a disponer de los dólares.