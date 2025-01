Reservas mundiales: Donald Trump asumirá con la menor participación del dólar en 30 años

Aumento de las "monedas de reserva no tradicionales"

Ya en un documento de 2022 (”The Stealth Erosion of Dollar Dominance: Active Diversifiers and the Rise of Nontraditional Reserve Currencies” de S. Arslanalp, B. Eichengreen, y Ch. Simpson-Bell) el FMI había advertido la existencia 46 “diversificadores activos” entre los bancos centrales, incluidos los de la mayoría de las economías del G20. En ese informe los definió como bancos centrales que tenían al menos el 5% de sus reservas de divisas en “monedas de reserva no tradicionales”. El organismo financiero internacional detectó que dos factores contribuyeron al aumento de las “monedas de reserva no tradicionales”. Por un lado, la creciente liquidez de los activos denominados en “monedas de reserva no tradicionales”, lo que hizo que sea más fácil para los bancos centrales negociar las cantidades que manejan, y por otro lado, la búsqueda de activos con mayor rendimiento en otros lugares durante la era del 0% en EEUU y Europa.