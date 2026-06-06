Sin gastar un solo dólar: 7 atracciones gratis para visitar en Kansas City

Entre paseos, arte y espacios históricos, existen propuestas ideales para descubrir un destino sin tener que abrir la billetera.

Para quienes planean visitar una de las sedes del Mundial 2026, estas siete propuestas gratuitas son excelentes.

Kansas City se prepara para recibir visitantes de todas las ciudades durante el Mundial 2026 y muchos se preguntan qué es lo que van a hacer mientras se encuentren en la ciudad. El destino cuenta con una amplia oferta de actividades que permiten recorrer sus principales rincones sin tener que gastar ni un solo dólar .

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Aunque suele asociarse con el jazz, las fuentes monumentales y la gastronomía del Medio Oeste estadounidense, también ofrece numerosos espacios públicos, eventos culturales y recorridos con acceso libre , opciones que te permiten conocer la esencia local de manera completamente gratuita.

Sus espacios públicos, actividades culturales y recorridos urbanos permiten disfrutar de una experiencia completa sin afectar el presupuesto.

Ubicado en la zona de River Market, este mercado se convirtió en uno de los puntos más concurridos de Kansas City. Cada año recibe más de 1,3 millones de visitantes , lo que lo posiciona como el mercado agrícola más importante de la región.

Además de sus puestos tradicionales, el lugar reúne comercios especializados, espacios gastronómicos y rincones para recorrer a pie mientras se aprecia el movimiento de la ciudad.

Disfrutar del Crown Center

Este distrito de entretenimiento ofrece múltiples propuestas gratuitas durante gran parte del año. Sus plazas, senderos y áreas verdes permiten descansar y contemplar algunas de las fuentes más conocidas de Kansas City.

Durante el verano suelen llevarse a cabo funciones de cine al aire libre y espectáculos musicales abiertos al público. En diciembre, el árbol navideño del alcalde se convierte en una de las postales más fotografiadas de la temporada.

Conocer la movida artística de First Fridays

El primer viernes de cada mes, el barrio Crossroads transforma sus calles en una gran galería a cielo abierto. Miles de personas participan de este encuentro cultural que combina arte, música y gastronomía, recorriendo exposiciones, observando intervenciones urbanas y disfrutando de espectáculos callejeros.

Esta propuesta se consolidó como uno de los eventos culturales más populares de Kansas City.

Recorrer la ciudad a bordo del KC Streetcar

Uno de los servicios más recomendados tanto por los residentes como por los turistas es el tranvía KC Streetcar. Este transporte funciona de manera gratuita y cubre un recorrido de 5,7 millas, equivalente a unos 9,2 kilómetros.

La línea conecta algunos de los sectores más concurridos de la ciudad, entre ellos Downtown, River Market y Country Club Plaza, lo que te permite conocer diferentes barrios sin contratar excursiones.

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Pasear por West Bottoms durante sus festivales mensuales

El histórico distrito de West Bottoms es conocido por sus edificios industriales y por contar con una enorme concentración de locales dedicados a antigüedades y objetos vintage.

El primer fin de semana de cada mes organiza un festival callejero gratuito que atrae a visitantes de toda la región. Si bien muchas tiendas ofrecen productos para la venta, recorrer sus calles y disfrutar del ambiente no tiene costo.

Descubrir la famosa Ciudad de las Fuentes

Kansas City es reconocida internacionalmente como la Ciudad de las Fuentes, ya que cuenta con más de 200 fuentes distribuidas en distintos sectores. Entre las más visitadas está Mill Creek Fountain, ubicada en Country Club Plaza.

Su arquitectura y entorno la convierten en una parada obligatoria para quienes quieren conocer uno de los símbolos más característicos de la ciudad.

Caminar por el Jardín Conmemorativo Kauffman

Otra alternativa ideal para quienes buscan tranquilidad es el Kauffman Memorial Garden, un espacio que ocupa dos acres de superficie, equivalentes a poco más de 8.000 metros cuadrados.

El predio reúne miles de especies vegetales, senderos cuidadosamente diseñados y varios espejos de agua. Uno de sus mejores rincones es el denominado Jardín Secreto, ubicado en la parte de atrás del conservatorio principal.