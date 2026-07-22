Dólares del colchón: Luis Caputo adelantó que si se paga el próximo vencimiento de Ganancias se asegura el tapón fiscal Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









Se trata de una situación excepcional. Como el proyecto llegará con demora al Congreso, este año el pago y la presentación de la declaración jurada quedaron desdoblados, lo que generó dudas sobre qué ocurrirá si luego aparecen diferencias.

El ministro de Economía presentó junto a María Ibarzabal los principales lineamientos del proyecto y luego dejó a los contadores que lo asesoran a cargo de responder las dudas técnicas.

Las dudas estaban entre los contadores que, luego de la conferencia de prensa de este miércoles en la que el Gobierno presentó el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II para facilitar el uso de los dólares del colchón, fueron a ver al ministro de Economía, Luis Caputo, al quinto piso del Palacio de Hacienda. La principal era qué ocurriría si un contribuyente opta por adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, paga en el vencimiento del 27 de julio y, al presentar la declaración jurada el 27 de agosto, surgen diferencias. Más importante aún: ¿podría la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar una inspección en ese momento e impedir el efecto liberatorio de los impuestos correspondientes a períodos anteriores?



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Caputo les anticipó a los contadores que, una vez que el Congreso apruebe la reforma de Inocencia Fiscal II, esas faltas de precisión se resolverán mediante el decreto reglamentario y las resoluciones específicas de ARCA. Si un contribuyente paga de menos ahora, luego podrá cancelar el diferencial sin inconvenientes. La realidad es que el Ministerio de Economía y, en todo caso, ARCA, no tienen intención de generar incertidumbre entre los contribuyentes.

Pero la realidad es que el Congreso debería darle un tratamiento ultraexprés para que todo quede aprobado dentro del plazo de un mes. En rigor, es posible, aunque para eso serán necesarios los apoyos suficientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

La carrera contra el reloj y las dudas pendientes Aunque hay contadores que están impulsando la nueva modalidad del impuesto, la realidad es que gran parte de los profesionales tributarios siguen teniendo dudas. De hecho, si el Gobierno no logra aprobar la ley en menos de un mes, es muy probable que los dólares del colchón recién puedan exteriorizarse en 2026. Hacerlo este año podría resultar riesgoso porque, al momento de presentar la declaración jurada, todavía seguirían vigentes las normas actuales.

Además, la Ley de Inocencia Fiscal vigente no permite que un contribuyente presente una declaración jurada rectificativa si ARCA detecta una diferencia sustancial, equivalente al 15% del impuesto determinado, sin importar el monto involucrado. Así, incluso una diferencia mínima -por ejemplo, de apenas $1.000- podría hacerle perder el beneficio. La reforma apunta a corregir esa situación, permitiendo regularizar esas diferencias y conservar el denominado "tapón fiscal".



La gran incógnita persiste, sobre todo porque la primera Ley de Inocencia Fiscal permitió que funcionarios, como Manuel Adorni, ingresaran al régimen, algo que algunos sectores asocian con un blanqueo de dinero, pese a que el exjefe de Gabinete ya aclaró que no iba a declarar dólares. El oficialismo deberá conseguir el respaldo de otros bloques legislativos que, ante el antecedente del ex jefe de Gabinete, podrían mostrarse reticentes a acompañar la iniciativa. El otro problema que sigue sin solución es el de las provincias que no adhieran al régimen. Los fiscos provinciales podrán avanzar por Ingresos Brutos sobre quienes declaren dólares. Un caso podría ser el de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), que estaría en condiciones de reclamar impuestos de períodos anteriores bajo la presunción de una omisión de facturación. Ese punto no tiene solución dentro del proyecto nacional y, en ARBA, no habría voluntad de hacer la "vista gorda". Luego de la conferencia de prensa, Luis Caputo, se reunió con el grupo de contadores que lo está asesorando para seguir trabajando sobre los detalles de la iniciativa. Por ahora, no se vislumbra que el Congreso pueda rechazar el proyecto, aunque otros textos impulsados por el oficialismo, como el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tuvieron que postergarse porque no reunían los votos necesarios para su aprobación.