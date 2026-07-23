Empleados de Comercio acordaron un aumento del 5,7% y un bono de $50.000 + Agregar ámbito en









FAECYS y las cámaras empresarias cerraron un nuevo acuerdo salarial para el trimestre julio-septiembre. El incremento será del 5,7% en tres tramos del 1,9% y se pagará un bono extraordinario de $50.000 en dos cuotas.

Empleados de Comercio pactaron un incremento salarial del 5,7%.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), que regirá entre julio y septiembre de 2026.

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El entendimiento establece un aumento salarial del 5,7%, que se aplicará en tres tramos consecutivos del 1,9%: uno en julio, otro en agosto y el restante en septiembre.

Además, las partes acordaron el pago de un bono extraordinario de $50.000 para todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo. El monto se abonará en dos cuotas de $25.000, junto con los salarios de julio y agosto. Desde el gremio también aclararon que continuará abonándose la suma fija de $120.000 acordada en la negociación paritaria anterior durante la vigencia de este nuevo acuerdo.

Asimismo, en un comunicado informaron que lo pactado tiene vigencia desde el 1° de julio de 2026 y que las partes asumieron el compromiso de reunirse en el mes de octubre del corriente para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido. Además, aclararon que “los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación”.

Tras la firma del entendimiento, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, sostuvo que el acuerdo “refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial”.

Asimismo, remarcó que el objetivo de la negociación fue preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad tanto a los empleados como a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas firmas que atraviesan un escenario desafiante. Escalas salariales de Comercio: cómo quedaron con el aumento de julio Con la aplicación del primer tramo del 1,9%, las escalas salariales básicas para los empleados de comercio quedaron conformadas de la siguiente manera: Maestranza Categoría A: $1.257.023

Categoría B: $1.260.293

Categoría C: $1.271.751 Administrativos Categoría A: $1.269.299

Categoría B: $1.274.213

Categoría C: $1.279.120

Categoría D: $1.293.854

Categoría E: $1.306.134

Categoría F: $1.324.134 Cajeros Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.279.120

Categoría C: $1.286.486 Vendedores Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.297.947

Categoría C: $1.306.134

Categoría D: $1.324.134 Los valores corresponden a los básicos para jornada completa. El salario final puede variar según los adicionales previstos en el convenio, como antigüedad, presentismo, manejo de caja, comisiones y horas extras.

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