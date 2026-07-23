Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 23 de julio

El dólar mayorista trepó a $1.483, mientras que el minorista subió a $1.505 en el Banco Nación y el blue culminó en $1.555. Los bonos en dólares rebotaron luego de la mejora en la calificación de Moody's y los ADRs también escalaron fuerte.
Los fondos soberanos ya gestionan u$s15 billones y redoblan su apuesta por la IA
Cuando se habla de grandes inversores globales, sin duda los llamados “Sovereign Wealth Funds” dicen presente, cada vez más. En la actualidad administran inversiones por el equivalente a 25 veces el PBI de Argentina. Cada año surge uno nuevo o algún plan de creación de estos vehículos financieros. ¿Quiénes son, en qué invierten?
Por Jorge Herrera