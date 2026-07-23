Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 23 de julio

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de julio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.455 para la compra y a $1.505 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.502,35 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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