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23 de julio 2026 - 07:50

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 23 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista trepó a $1.483, mientras que el minorista subió a $1.505 en el Banco Nación y el blue culminó en $1.555. Los bonos en dólares rebotaron luego de la mejora en la calificación de Moody's y los ADRs también escalaron fuerte.

A nivel global, los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo.

En el plano doméstico, este jueves el INDEC informará la Encuesta de Supermercados y autoservicios mayoristas de mayo, y se publicará la Encuesta Nacional de centros de compras de mayo.

Los fondos soberanos ya gestionan u$s15 billones y redoblan su apuesta por la IA

Cuando se habla de grandes inversores globales, sin duda los llamados “Sovereign Wealth Funds” dicen presente, cada vez más. En la actualidad administran inversiones por el equivalente a 25 veces el PBI de Argentina. Cada año surge uno nuevo o algún plan de creación de estos vehículos financieros. ¿Quiénes son, en qué invierten?

Por Jorge Herrera

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de julio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.455 para la compra y a $1.505 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.502,35 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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