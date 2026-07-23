Las reservas del BCRA cayeron más de u$s350 millones y cortaron una racha de cuatro subas al hilo

El stock bruto de reservas retrocedió a u$s48.684 millones, luego de haber superado los u$s49.000 millones en la jornada previa. En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas: adquirió u$s45 millones y elevó el saldo comprador acumulado de julio a u$s1.591 millones.

Las reservas del BCRA cortaron una racha de cuatro subas y volvieron a caer por debajo de u$s49.000 millones.

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) cayeron este jueves 23 de julio, por lo que cortaron una racha de cuatro ruedas consecutivas de subas . En concreto, el stock bajó u$s352 millones y finalizó en u$s48.684 millones , nuevamente por debajo del umbral de los u$s49.000 millones.

La baja estuvo explicada por una combinación de pagos a organismos multilaterales y una valuación negativa de activos externos . En particular, el oro retrocedió 2,44% y habría restado cerca de u$s175 millones al valor contable de las tenencias del Central. A su vez, el euro cayó 0,30% frente al dólar, la libra bajó 0,48% y el yuan se apreció 0,03%, mientras que el yen se depreció 0,42%.

De todos modos, la autoridad monetaria volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficial. El BCRA adquirió u$s45 millones , en una rueda con un volumen operado de u$s408 millones, por lo que absorbió el 11% del total negociado . Así, mantuvo una presencia positiva en el MLC aun en una jornada de caída de reservas.

Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s1.591 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s12.773 millones. Además, el Central encadenó 133 ruedas consecutivas con saldo positivo, aunque el promedio diario del mes bajó a u$s106 millones , todavía por encima de los u$s68 millones de junio, pero por debajo de los u$s137 millones de mayo.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que las compras del BCRA siguen moderándose después del salto extraordinario de la semana pasada. Según la sociedad de bolsa, el promedio móvil de cuatro ruedas descendió hasta u$s35 millones diarios, muy por debajo de los u$s279 millones observados durante los primeros cuatro días de la semana anterior.

Aun así, la firma remarcó que julio todavía muestra un balance favorable. De acuerdo con PPI, el Central acumula compras por más de u$s1.500 millones en el mes, equivalentes a un promedio diario cercano a u$s110 millones. Con ese registro, julio se mantiene como el tercer mejor mes de 2026, solo por detrás de abril y mayo.

La moderación aparece después de una semana en la que la acumulación estuvo impulsada por mayores liquidaciones y por operaciones en bloque vinculadas a deuda corporativa. Por eso, el mercado sigue evaluando si el ritmo actual refleja una normalización transitoria o si la oferta de divisas vuelve a niveles más parecidos a los de junio.

Menos cobertura oficial y dólar en alza

En paralelo, PPI destacó que las señales de oferta oficial de cobertura cambiaria continuaron siendo acotadas. El interés abierto en futuros aumentó apenas u$s34,5 millones en la rueda previa y acumuló una suba de solo u$s9 millones desde el 15 de julio, muy lejos de los u$s862 millones registrados durante la primera quincena del mes.

La misma moderación se observó en el mercado secundario de instrumentos dólar linked. Según la sociedad de bolsa, el volumen operado en la D31L6 promedió u$s75,2 millones en las últimas cinco ruedas, muy por debajo de los u$s326 millones de la segunda semana de julio. Además, los datos monetarios al 17 de julio siguieron mostrando que el BCRA no vendió títulos dólar linked en el mercado secundario desde el 13 de julio.

En ese contexto, el dólar mayorista volvió a subir. La divisa avanzó 0,44% y cerró en $1.489,5 para la venta, aunque todavía quedó 20,08% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21. A su vez, el dólar oficial A3500 subió 0,56% hasta $1.510,80.

Dólares financieros, futuros y tasas

Entre los dólares financieros, el MEP avanzó 0,36% hasta $1.519,12, mientras que el contado con liquidación subió 0,94% y terminó en $1.579,53. En tanto, el dólar blue aumentó 0,32% y cerró en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 4,73%, mientras que el canje cerró en 3,98%.

En futuros, la curva operó con subas generalizadas. Julio avanzó 0,54%, agosto subió 0,50%, septiembre ganó 0,46% y diciembre aumentó 0,46%. En promedio, la variación fue positiva en 0,42%. Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 0,77% mensual, equivalente a 9,19% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,55%, o 18,54% anualizado.

En pesos, la TAMAR se mantuvo en 22,94%, mientras que la BADLAR subió de 21,88% a 22%. Así, la rueda dejó una señal menos favorable para el frente cambiario: el BCRA siguió comprando dólares, pero las reservas cayeron por pagos y oro, al mismo tiempo que el mayorista, los financieros y los futuros volvieron a operar al alza.