Los bonos en dólares abren en baja en Wall Street en sintonía con el mal humor internacional + Agregar ámbito en









Además datos de la actividad económica local, peor a los esperados no trajeron datos alentadores.

Cómo cotizan las acciones y los bonos argentinos, este 23 de julio. Depositphotos

La suba del petróleo arrastra a los mercados globales y con ello la renta fija. Así, los bonos en dólares abren en rojo en Wall Street. Además datos de la actividad económica local, peor a los esperados no trajeron datos alentadores.

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El Brent alcanzó su nivel más alto en siete semanas por las tensiones entre EE.UU. e Irán. Un petróleo más caro puede dificultar futuras bajas de tasas de interés, lo que pone de mal humor a los inversores.

Es que el fortalecimiento del petróleo alimenta los temores inflacionarios en Estados Unidos, por lo que el mercado continúa descontando la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas de interés en septiembre.

El índice VIX, conocido como el "índice del miedo", volvió a subir hasta la zona de los 18 puntos, reflejando un mayor nivel de incertidumbre en los mercados.

A nivel local, el EMAE de mayo subió apenas 0,2% interanual y cayó 0,5% respecto de abril. Mientras que minería y agro continúan liderando el crecimiento, mientras industria y comercio siguen débiles.

Se confirmó la aprobación de un financiamiento de u$s250 millones por parte de la CAF, que se suma a los recientes desembolsos del Banco Mundial y el BID, fortaleciendo el financiamiento del país. Noticia en desarrollo.-