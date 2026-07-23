Conservación de dólares: los factores físicos y ambientales que pueden dañar tus ahorros

Un buen cuidado de los billetes evita inconvenientes con el paso del tiempo y ayuda a mantener cada ejemplar en buen estado para usarlos a futuro.

Aunque no lo tengas en cuenta, la manera en la que guardas tus dólares afecta su estado y aceptación.

La mayoría de los ahorristas argentinos elige guardar sus dólares en su casa, en vez de optar por el banco. De todas formas, además de elegir un lugar seguro, es fundamental tener en cuenta las condiciones en las que permanecen los billetes durante meses o incluso años hasta que efectivamente son usados.

El papel moneda puede deteriorarse por diversas causas que no son tomadas en cuenta, como la humedad, los pliegues o el contacto con determinados materiales. El problema es que, si su estado se ve afectado, se puede complicar su aceptación en bancos, casas de cambio o entidades financieras.

Para mantener tus dólares en el mejor estado posible, hay tres factores fundamentales que tenés que tener en cuenta:

Uno de los errores más comunes al guardar dólares consiste en agrupar los billetes con gomitas elásticas. El problema con este método es que, con el paso del tiempo, el caucho pierde elasticidad, se reseca y adquiere una textura pegajosa que puede adherirse al papel moneda . Cuando esto pasa, deja manchas difíciles de sacar e incluso puede provocar roturas al intentar despegar los billetes.

Para evitar ese problema, lo más recomendable es formar pequeños fajos y envolverlos con fajas de papel , similares a las que usan los bancos. De hecho, también se aconseja mantenerlos alejados de clips metálicos y cintas adhesivas, ya que ambos elementos pueden marcar o deteriorar el papel de la misma manera.

Guardar en bolsas herméticas

Las bolsas con cierre hermético, como las tipo Ziploc, ofrecen una gran protección frente a distintos factores ambientales que pueden afectar el estado de los billetes. Este sistema ayuda a aislar el papel del polvo, los olores, los insectos y, especialmente, de la humedad.

La humedad suele ser la principal causa de deterioro del papel moneda, ya que favorece la aparición de manchas y debilita sus fibras. Es por eso que, además de conservar los dólares dentro de bolsas herméticas, lo mejor es almacenarlos en un lugar seco, fresco y con una temperatura estable, lejos de filtraciones, fuentes de calor y exposición directa al sol.

Seguir estos consejos te va a ayudar a mantener tus dólares en buen estado. Imagen: Freepik

No doblar los billetes

Guardar los billetes completamente extendidos ayuda a preservar su estado. Los dólares están fabricados con una composición de 75% de algodón y 25% de lino, materiales resistentes, aunque si se doblan seguido, sus fibras terminan dañadas. Como consecuencia, aparecen marcas, rajaduras y zonas más vulnerables al desgaste.

Los dobleces también concentran humedad y suciedad, dos factores que aceleran el deterioro del papel. De hecho, los ejemplares muy marcados pueden presentar inconvenientes al pasar por máquinas contadoras o cajeros automáticos, e incluso algunas entidades financieras podrían rechazarlos si el daño es considerable.

Lo más aconsejable es revisar periódicamente el estado de los billetes, ya que un control, incluso si es ocasional, permite detectar manchas, humedad o cualquier señal de deterioro antes de que el problema avance, además de comprobar que las bolsas herméticas permanezcan en buen estado y sigan protegiendo correctamente los ahorros.