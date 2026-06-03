Cómo cuidar tus dólares: las aplicaciones que te salvarán en tu viaje a Estados Unidos

Estar prevenidos a la hora de viajar puede evitar dolores de cabeza y gastos extra, conocé cómo hacerlo.

Los aspectos a tener en cuenta para no gastar dólares de más en tu viaje.

El Mundial 2026 , que tendrá a Estados Unidos como uno de sus principales anfitriones, despierta el interés de miles de argentinos que sueñan con viajar para vivir la máxima cita del fútbol desde las tribunas. Sin embargo, además de conseguir entradas, vuelos y alojamiento, hay que administrar el presupuesto en dólares .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Viajar al exterior implica enfrentarse a gastos en una moneda fuerte como el dólar, por lo que cada decisión puede impactar en el bolsillo . Desde elegir el medio de transporte hasta resolver una simple consulta en otro idioma, los errores o imprevistos pueden traducirse en gastos innecesarios que terminan encareciendo toda la experiencia.

Por eso, preparar el viaje con anticipación es clave. Hoy existen aplicaciones que ayudan a organizar cada aspecto de una estadía en Estados Unidos, permitiendo ahorrar dinero, optimizar traslados y evitar contratiempos. Con el celular como aliado, es posible hacer que cada dólar rinda mucho más durante la aventura mundialista.

Cómo aprovechar tu celular para ahorrar dólares en tu viaje a los Estados Unidos.

Uno de los principales desafíos al viajar a un país extranjero es adaptarse rápidamente a un entorno desconocido. No entender completamente el idioma, perderse en una ciudad enorme o elegir opciones de transporte poco convenientes puede generar gastos extras que afectan el presupuesto . Afortunadamente, la tecnología ofrece soluciones prácticas para minimizar estos problemas y moverse con mayor seguridad.

Las aplicaciones de viaje se han convertido en herramientas indispensables para cualquier turista. Algunas ayudan a orientarse y encontrar rutas eficientes, otras facilitan la comunicación y varias permiten controlar gastos o acceder a mejores alternativas de pago.

Aplicaciones Existen aplicaciones que pueden ayudarte a conocer las mejores opciones de movilidad y consumo en el país. Imagen: Pexels

Movilidad

Moverse de forma eficiente puede representar un ahorro significativo, especialmente en ciudades grandes como Nueva York, Los Ángeles o Miami. Entre las aplicaciones más útiles aparece Uber, que permite conocer el costo del viaje antes de solicitarlo y evitar sorpresas en la tarifa.

Otra herramienta muy valorada es Moovit, ideal para quienes prefieren utilizar transporte público. La aplicación ofrece instrucciones paso a paso para combinar autobuses, trenes y subtes, ayudando a elegir las rutas más económicas y reduciendo la necesidad de recurrir a taxis o servicios privados.

Aplicaciones Empresas como Uber o Moovit pueden ser indispensables en tu viaje. Imagen: Pexels

Ubicación

Perderse en una ciudad desconocida puede significar tiempo y dinero. Para evitarlo, Google Maps continúa siendo una de las opciones más completas, ya que permite descargar mapas offline, consultar recorridos de transporte público y localizar servicios cercanos como hospitales, farmacias o estaciones de transporte.

Para quienes planean excursiones, caminatas o recorridos fuera de los grandes centros urbanos, Organic Maps resulta una excelente alternativa. La aplicación funciona sin conexión a internet, permite descargar mapas ilimitados y es especialmente útil para senderismo, ciclismo y actividades al aire libre.

Ahorro

Cuando se trata de cuidar cada dólar, algunas aplicaciones pueden marcar una gran diferencia. Wise se destaca por facilitar pagos internacionales y el manejo de distintas monedas con costos generalmente inferiores a los de muchos bancos tradicionales.

Si el viaje es en grupo, Splitwise ayuda a registrar gastos compartidos, dividir cuentas y calcular cuánto debe aportar cada integrante, evitando confusiones y permitiendo un control más preciso del presupuesto.

Aplicaciones Conocer distintas opciones de ahorro puede evitar que gaste una fortuna. Imagen: Pexels

Finalmente, aplicaciones como TripIt ayudan a centralizar reservas y organizar itinerarios, mientras que PackPoint facilita la preparación del equipaje para evitar olvidos que luego obliguen a realizar compras de último momento.

Complementadas con herramientas como Flighty, que informa retrasos, cambios de puerta y horarios de vuelo en tiempo real, conforman un ecosistema digital pensado para que el viajero pueda concentrarse en disfrutar y no en gastar de más.