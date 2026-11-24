El rebote de septiembre dejó un arrastre favorable para que la actividad vuelva a crecer en el cuarto trimestre. Pero la debilidad del empleo, los ingresos y el crédito condiciona la recuperación, mientras la tensión financiera amenaza con demorarla.

La economía argentina entró en recesión técnica por primera vez desde el primer semestre de 2024 , tras acumular dos trimestres consecutivos de caída. El PBI retrocedió 0,6% entre abril y junio, y los datos del EMAE anticipan una contracción de alrededor del 1,8% entre julio y septiembre. El repunte del 1,1% mensual en el noveno mes del año no alcanzó para compensar la caída al inicio del trimestre, aunque dejó una base más favorable para el cierre de 2026.

La recesión podría terminar en el cuarto trimestre, pero la recuperación del consumo y el empleo llevaría más tiempo estiman los analistas. Por caso, LCG espera que octubre-diciembre cierre en positivo y ACM identifica un arrastre estadístico que facilitaría ese resultado. SBS encuentra señales mixtas, mientras Ficonomics mantiene una perspectiva más cautelosa, con riesgos de otra contracción.

El dato del INDEC reflejó esa combinación de rebote y fragilidad. Pese a la mejora frente a agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 1,2% interanual y acumuló una suba de apenas 1% en los primeros nueve meses. A su vez, septiembre terminó 2,4% por debajo de diciembre, lo que muestra el retroceso que sufrió la actividad durante el año.

La debilidad de los sectores vinculados con la demanda interna se combinó con la desaceleración de las actividades que sostenían el crecimiento. ACM señala que industria y comercio registraron caídas interanuales en siete de los primeros nueve meses del año . En términos netos, agro y minería explicaron prácticamente la totalidad del avance acumulado del EMAE entre enero y septiembre.

Agro, pesca, minería y finanzas concentran la expansión, mientras el resto del valor agregado sigue debajo del nivel previo al cambio de gobierno (Ficonomics).

Ficonomics agrega que el freno de los sectores más dinámicos dejó más expuesto ese deterioro. Según sus cálculos, la variación interanual del EMAE pasó de +2,4% en el primer trimestre a −1,5% en el tercero. De esa desaceleración de 3,9 puntos porcentuales, aproximadamente 1,8 puntos corresponden al menor aporte del agro, la pesca, la minería y la intermediación financiera.

El resultado de septiembre volvió a mostrar esa heterogeneidad: diez de los quince sectores registraron bajas interanuales. La minería creció 11,1% y la construcción, 3,5%, mientras la industria retrocedió 1,8% y el comercio, 2,2%. La intermediación financiera cayó 11,5% y tuvo la mayor incidencia negativa sobre el indicador general.

El deterioro del empleo ayuda a explicar por qué la mejora de algunas actividades no se traduce en una recuperación más extendida del consumo. Según el procesamiento de datos del SIPA realizado por Ficonomics, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se perdieron 274.300 puestos asalariados privados registrados, una caída del 4,3%. Industria y construcción explicaron más de la mitad: restaron alrededor de 94.200 y 64.100 puestos, respectivamente.

A esa debilidad se suma la de los ingresos. Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, señala que los salarios reales privados registrados se mantuvieron sin cambios en septiembre y todavía se ubican 2,3% por debajo de noviembre de 2023. Para la firma, sostener la desinflación será determinante para que recuperen poder de compra.

La capacidad ociosa industrial agrega otro condicionante para la recuperación laboral. La industria utilizó el 60,1% de su capacidad instalada en septiembre, frente al 67,9% del mismo mes de 2023, según los datos que recoge Ficonomics. Ese margen permite que una eventual mejora productiva sea absorbida, al menos inicialmente, sin un aumento equivalente del empleo.

El crédito podría acompañar la recomposición de la demanda, pero todavía enfrenta límites. SBS destacó una mejora real incipiente del stock de préstamos privados en pesos durante octubre, aunque advirtió que la mora y la capacidad prestable de los bancos restringen su aporte a la actividad. ACM también considera que las tasas reales y la disponibilidad de financiamiento serán determinantes para reactivar el mercado interno.

Hacia adelante, la tensión financiera suma un riesgo: que la necesidad de contener las presiones cambiarias obligue a encarecer el dinero cuando el consumo y la inversión necesitan financiamiento para recuperarse. SBS prevé que las tasas sean el primer instrumento para contener las presiones nominales hacia 2027, con el costo que eso implica sobre la economía real.

El arrastre estadístico que favorece un rebote y las señales del cuarto trimestre

Aun con esos condicionantes, la mejora de septiembre dejó una base que podría permitir cortar la secuencia de caídas trimestrales. ACM calculó que, si la actividad se mantuviera durante octubre, noviembre y diciembre en el nivel del noveno mes, el promedio del último trimestre sería 0,9% superior al del tercero. No serían necesarias nuevas subas mensuales para conseguir ese resultado, siempre que no se revierta lo recuperado.

Las revisiones del INDEC también moderaron el deterioro previo. Julio pasó de una caída del 2,8% al 2,5%, mientras que el crecimiento de agosto se corrigió del 0,1% al 0,4%. Aunque esas modificaciones no evitaron la contracción trimestral, las dos mejoras mensuales consecutivas dejaron a la actividad por encima del piso de julio.

Desde LCG esperan que esa recuperación alcance para terminar el año con un trimestre en alza, pero descartan una aceleración fuerte. “No esperamos un cambio rotundo en la dinámica en el corto plazo, pero sí algunos meses de crecimiento que permitan cerrar el último trimestre positivo”, señalaron en su informe posterior al dato del INDEC.

La consultora proyecta 0,7% de crecimiento como techo para 2026 y alrededor de 1,5% para 2027, con una alternancia entre meses de subas y bajas y sin motores claros para una expansión robusta. También advierte que la tendencia-ciclo del EMAE lleva ocho meses sin variaciones, una señal de estancamiento detrás de los movimientos mensuales.

Los primeros indicadores de octubre explican esa cautela. LCG observa “más rojos que verdes”, con retrocesos en préstamos, consumo de bienes durables, construcción y distintas ramas industriales. Como contrapeso, destaca la mejora del consumo masivo relevada por Scentia.

SBS encuentra un balance algo más favorable en las series que monitorea: mejoraron la recaudación de IVA interno, la producción de autos y las ventas minoristas. Pero también registra caídas en la demanda de electricidad, la producción de acero, el índice Construya y los despachos de cemento. Por eso, considera que todavía no hay señales contundentes de un cambio de tendencia.

Las proyecciones para el conjunto del año reflejan ese margen acotado. ACM estima un crecimiento cercano al 1% para 2026, mientras SBS lo ubica en torno al 0,6%, frente al techo del 0,7% previsto por LCG. Incluso entre quienes identifican condiciones para una salida de la recesión, las perspectivas apuntan a una expansión modesta.

Ficonomics plantea el escenario más cauteloso para los próximos tres a seis meses. Asigna mayor probabilidad a un estancamiento en niveles bajos y contempla otra caída trimestral si la intermediación financiera sigue restando y el empleo formal continúa en retroceso. También considera un rebote impulsado por el agro y la minería, aunque sin una mejora equivalente en el resto de los sectores.

La economía podría dejar atrás la recesión técnica antes de que los hogares perciban una recuperación. El arrastre estadístico facilita un cambio de signo en el trimestre, pero la continuidad de ese avance dependerá de los ingresos, el empleo y el financiamiento. Para el Gobierno, la dificultad será sostener ese proceso si la presión cambiaria exige tasas más altas: el instrumento para contener al dólar también puede demorar la reactivación.