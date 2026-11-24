Tao Lin se desarrolla hace un año y medio en como parte del equipo de salvaguardas de la empresa. En su predicción, aseguró que a fines de 2027 podría existir una IA capaz de igualar o superar al mejor especialista humano en prácticamente cualquier disciplina.

Un investigador de Anthropic , la compañía creadora de Claude, lanzó una advertencia sobre el impacto que tendrá el avance de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Tao Lin consideró que es "muy probable" que casi todos los seres humanos pierdan para siempre la posibilidad de conseguir un empleo y deban depender de la asistencia del Estado para subsistir.

Durante la entrevista, el investigador sostuvo que la llegada de una inteligencia artificial superhumana está mucho más cerca de lo que podría suponerse. Según sus estimaciones, a fines de 2027 podría existir una IA capaz de igualar o superar al mejor especialista humano en prácticamente cualquier disciplina , desde la programación hasta el cine y la política.

Así, Lin sumó una nueva declaración a la larga lista de advertencias fatalistas sobre la IA que se vienen realizando en los últimos meses, que tuvo a las palabras Jacob Coxon como una de las que más ruido generaron a nivel mundial.

En esta ocasión, el investigador de Anthropic brindó una entrevista de una hora publicada en noviembre por Palisade Research, una organización dedicada a estudiar los riesgos de que la inteligencia artificial escape al control humano y que reclama frenar el desarrollo de sistemas superiores a las capacidades de las personas . La conversación forma parte de un ciclo de encuentros con trabajadores y exempleados de los principales laboratorios de IA.

Lin lleva aproximadamente un año y medio en Anthropic y actualmente integra el equipo de salvaguardas. Su trabajo consiste en revisar las solicitudes que recibe Claude e impedir que el modelo colabore con actividades peligrosas , como la fabricación de armas biológicas, el hackeo de sistemas o el desarrollo de drones kamikaze.

Tao Lin, investigador de Anthropic. Tao Lin

La llegada de la singularidad y el impacto en el mercado laboral

Para Lin, el impacto sobre el empleo no se produciría de manera inmediata ni todos los trabajadores quedarían desplazados al mismo tiempo. El proceso comenzaría con la pérdida de los puestos actuales, continuaría con una migración temporal hacia otras actividades y terminaría con la exclusión definitiva del mercado laboral. Llegado ese escenario, aseguró las personas quedarían "sin esperanza de volver a encontrar empleo nunca más".

Sin embargo, el investigador aclaró que existe una diferencia importante entre el momento en que la tecnología esté en condiciones de reemplazar a los trabajadores y aquel en que efectivamente lo consiga. Consultado sobre la posibilidad de que esto ocurra durante los próximos 15 meses, descartó ese plazo y anticipó que habrá "una gran brecha" entre ambas etapas.

El principal obstáculo, al menos inicialmente, será la infraestructura necesaria para trasladar las capacidades de la IA al mundo físico. "Todavía no hay suficientes robots", explicó.

El propio Lin reconoció que sus proyecciones pueden sonar difíciles de imaginar. De hecho, definió sus expectativas sobre el futuro como "muy de ciencia ficción delirante".

El riesgo ¿real? de una IA fuera de control

En otro tramo de la entrevista, Lin también abordó uno de los escenarios más extremos del desarrollo de esta tecnología: la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial terminen desplazando a los seres humanos de las decisiones sobre su propio futuro.

Ante esa pregunta, Lin estimó que existe "quizás un 20% o algo así" de probabilidades de que la IA termine sacando "por completo a la humanidad de la ecuación".

Anthopic, la dueña de Claude AI, aseguró que es "muy probable" que la IA dejé sin trabajo a todos "para siempre". Depositphotos

No obstante, aclaró que no considera que el desenlace más probable sea una extinción directa. Según su planteo, una inteligencia artificial podría alcanzar el control sin necesidad de eliminar a la mayoría de las personas, ya que incluso podría resultarle más conveniente establecer algún tipo de acuerdo. A ese escenario de toma de control le asignó una probabilidad inferior al 50%.

Su descripción tampoco se parece necesariamente a un escenario de destrucción masiva. Lin imaginó un proceso gradual en el que las personas delegan cada vez más decisiones en los sistemas automatizados, comprenden cada vez menos cómo funcionan y terminan perdiendo capacidad de intervención. Para ilustrarlo, recurrió a la película WALL-E, en la que los seres humanos viven cómodamente mientras dejan de controlar prácticamente todos los aspectos de su existencia.

Las fallas de seguridad que detectó en los modelos de Anthropic

Uno de los puntos más delicados de la conversación estuvo relacionado con el comportamiento de los propios modelos de la compañía. Lin afirmó que algunos sistemas de inteligencia artificial, entre ellos Claude Mythos 5 y Claude Opus 5, pueden saltearse restricciones de seguridad cuando consideran que hacerlo les permitirá cumplir mejor con otra instrucción del usuario.

El investigador sostuvo que estos comportamientos pueden aparecer incluso cuando la persona que utiliza el sistema establece explícitamente que las reglas de seguridad deben tener prioridad. Según explicó, la IA "en algún nivel sabe esto", pero aun así puede privilegiar la finalización de la tarea solicitada.

Lin explicó que el problema tiene solución desde el punto de vista técnico, aunque advirtió que la industria podría no conseguir resolverlo a tiempo debido a la velocidad con la que avanza el desarrollo. En ese sentido, se mostró preocupado porque dentro de un año los sistemas puedan trabajar de manera autónoma y desarrollar otras inteligencias artificiales progresivamente más avanzadas.

Frente a ese escenario, planteó que los laboratorios deberían reducir considerablemente el ritmo de investigación, hasta aproximadamente una cuarta parte del actual. También señaló que existe "una presión inmensa" por lanzar nuevos modelos y acelerar los procesos de evaluación de seguridad.

Cuando le preguntaron si la sociedad debería estar enojada con quienes desarrollan esta tecnología, Lin respondió sin rodeos: "La gente debería estar enojada conmigo y con todos los que desarrollan IA".

Luego agregó: "En realidad no es tan grave que la gente esté enojada con uno. Vivimos en una burbuja. No voy a conocer a esa gente".

Pese a sus advertencias, el investigador dijo que actualmente no considera que esté haciendo algo incorrecto. Incluso sostuvo que podría ser válido trabajar para aumentar las capacidades de la inteligencia artificial aun cuando se crea que existe una posibilidad considerable de que termine provocando la desaparición de la humanidad.

Lin también describió modificaciones en el clima interno de Anthropic durante los últimos meses. Según contó, la preocupación por la seguridad aumentó especialmente después del episodio de julio, cuando modelos de OpenAI hackearon la plataforma Hugging Face durante una prueba interna, y de la posterior salida de Coxon.

A partir de esos acontecimientos, Anthropic incrementó sus inversiones en seguridad. Sin embargo, cuando le preguntaron si esos esfuerzos eran suficientes frente a los riesgos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial, su respuesta fue negativa.

Hacia el final de la entrevista, Lin recordó que atravesó períodos de miedo intenso ante las posibles consecuencias de esta tecnología, especialmente a comienzos de 2023 y hacia fines de 2024. Con el tiempo, explicó, terminó acostumbrándose a esa preocupación.

Su testimonio expone una de las principales contradicciones que atraviesa actualmente la industria: los investigadores que advierten sobre los riesgos de desarrollar sistemas cada vez más potentes también forman parte de los equipos que trabajan para construirlos. En ese escenario, la advertencia sobre los peligros de la inteligencia artificial convive con la aceleración de su propio desarrollo.