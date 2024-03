Vacuna contra el dengue aumentó casi 100%: cuánto cuesta, qué prepagas la cubren y dónde se aplica

Qdenga llegó al país en noviembre pasado y desde entonces sufrió una suba en su precio del 90,11%, dificultando su accesibilidad. A la par, el Gobierno confirmó que no la incluirá en el calendario de vacunación.

Argentina registró durante febrero un récord de casos de dengue . La ola de mosquitos no dio tregua en el país, principalmente, en la provincia de Buenos Aires , donde hay más de 20 municipios bajo alerta epidemiológica .

Durante ese período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) rondó el 68,8%. En ese sentido, el aumento del precio de la vacuna fue 7 puntos porcentuales inferior que la inflación. También evolucionó por detrás del costo de los medicamentos, que durante ese mismo período, aumentó en más de un 100%, específicamente 111,9%.

Desde Takeda expresaron a Ámbito que "son muy conscientes a la hora de definir el precio" y a la vez afirmaron que, desde su lanzamiento en el mercado, "los ajustes en los valores han estado por debajo de los niveles inflacionarios".

vacuna dengue.jpg O POVO Mais

A inicios de este mes, los diversos vacunatorios privados indicaron un valor de entre $70.850 y $71.293 por dosis. Al no conocerse por el momento el dato oficial de inflación de febrero 2024, no hay datos comparativos ni porcentuales. Sin embargo, las consultoras privadas estiman que se ubicaría en torno al 15%. Y, teniendo en cuenta ese estimativo como referencia, la vacuna habría subido unos 2 puntos porcentuales por encima de la inercia de precios de la economía del segundo mes del año, ya que el incremento fue de unos $10.000, alrededor de un 17%.

Si bien no hay una confirmación puntual acerca del motivo de la suba, dos fuentes del mundo de la farmacéutica indicaron a Ámbito que tiene que ver con la devaluación y el hecho de que la vacuna se fabrica íntegramente en el exterior, específicamente en la Planta de Takeda en Singen, Alemania.

Por su parte, el laboratorio informó que la provisión de la inoculación "no se vio afectada por traba alguna en las importaciones".

takeda.jpg Fierce Pharma

En esa misma línea, Takeda registró un "importante" aumento en la demanda, "que sigue creciendo mes a mes", en línea con el incremento de casos de dengue. "Estimamos que alrededor de 200.000 personas ya han recibido al menos una dosis", confirmó el laboratorio.

Vacuna contra el dengue: qué dijo el Gobierno sobre su incorporación al calendario de vacunación nacional

Cabe recordar que la vacuna contra el dengue no forma parte del calendario de vacunación nacional. Por el momento, el Ministerio de Salud de la Nación no emitió comentarios acerca de su incorporación, aunque sí lo hicieron desde el Gobierno. Manuel Adorni, vocero presidencial, sostuvo en conferencia de prensa que "no hay evidencia suficiente sobre su efectividad".

"Fue autorizada por la ANMAT, pero aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad", expresó Adorni. En paralelo, hay iniciativas de legisladores para añadirla al calendario, pero ninguno ha sido tratado a la fecha.

vacuna dengue

En este marco, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral recordó que "es importante remarcar que ninguna vacuna debe ser la única estrategia de prevención, ni tampoco cumple la función de bloqueo frente a un brote de dengue". El mismo vector Aedes aegypti es capaz de transmitir otros virus como el Zika y el Chikungunya, enfermedades para las cuales aún no se cuenta con vacunas.

"La mejor estrategia de prevención sigue siendo el control y la eliminación de criaderos de mosquitos en objetos en los que se puede acumular agua, ya que es allí donde las hembras suelen depositar los huevos y el empleo de métodos de aislamiento vectorial (repelentes, espirales, mosquiteros, entre otros)", sumó el organismo.

mosquitos.jpg

¿Quiénes pueden vacunarse contra el dengue?

La vacuna es apta para inmunizar contra dengue tipo 1, 2, 3 y 4 durante cinco años. El esquema completo incluye dos dosis que deben aplicarse separadas por un intervalo de tres meses. Resulta ser una inyección subcutánea, preferentemente en la parte superior del brazo.

Cualquier persona, a partir de los cuatro años, independientemente de que hayan tenido o no dengue previamente, puede aplicársela en vacunatorios privados y farmacias con receta médica. Según el laboratorio, "la inoculación demostró protección independientemente de que la persona haya tenido o no contacto previamente con el virus y sin la necesidad de un análisis de sangre confirmatorio".

Por tratarse de una vacuna a virus vivo atenuado, está contraindicada en embarazadas y en mujeres en período de lactancia al igual que en individuos inmunosuprimidos. Resulta importante considerar que la protección se alcanza luego de completar el esquema de vacunación de dos dosis.

vacunacion gripe.jpg

Vacuna contra el dengue: coberturas de obras sociales y prepagas

Algunas obras sociales y prepagas están reconociendo descuentos a sus afiliados que van desde el 40% hasta el 100%. En paralelo, hay muchas otras que no.

OSDE : la cobertura es del 40% en vacunatorios contratados y presentando una orden médica.

: la cobertura es del 40% en vacunatorios contratados y presentando una orden médica. Medifé : cobertura del 40%, presentando orden médica.

: cobertura del 40%, presentando orden médica. Swiss Medical : no tiene cobertura.

: no tiene cobertura. PAMI : no tiene cobertura.

: no tiene cobertura. Colegio de Escribanos de Buenos Aires : cobertura del 100%.

: cobertura del 100%. Medicus: no tiene cobertura.

prepagas.jpg

¿Dónde vacunarse contra el dengue en CABA?

Stamboulian : sin turno previo. No se requiere una orden médica para vacunarse, salvo en mayores de 60 años.

: sin turno previo. No se requiere una orden médica para vacunarse, salvo en mayores de 60 años. Centro Rossi : se requiere orden médica y la vacunación es sin turno previo.

: se requiere orden médica y la vacunación es sin turno previo. Helios Salud : los pacientes de los consultorios requieren orden médica. Quienes no lo sean, sólo deberán firmar un consentimiento. Sin turno previo.

: los pacientes de los consultorios requieren orden médica. Quienes no lo sean, sólo deberán firmar un consentimiento. Sin turno previo. Vacunatorio Previvax: con obra social, se requiere orden médica (en el caso de algunas obras sociales puede ser la electrónica). Para pacientes particulares o sin cobertura, no se requiere orden médica. Sin turno previo.

Hay algunos centros que ofrecen descuentos por pagos en efectivo, con tarjeta de débito o hasta tres cuotas con tarjeta de crédito.

dengue.jpg Pixabay

Efectos adversos de la vacuna contra el dengue

Según el estudio TIDES, puede producir algunas reacciones leves a moderadas, con duración de uno a tres días, como dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y/o muscular, malestar general y debilidad. En casos muy infrecuentes se puede presentar fiebre. De todas formas, la investigación arrojó que "todos estos efectos fueron pasajeros, remitieron sin inconvenientes y están muy relacionados con el mecanismo de acción de la vacuna".

Si bien el dengue puede cursar sin síntomas o con síntomas leves, puede presentarse también con cuadros febriles agudos e inespecíficos, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones y a veces diarrea o vómitos; también en ocasiones pueden aparecer erupciones en la piel. Cualquiera de estos síntomas requiere de una consulta inmediata con la guardia o el médico de cabecera.