Lo que se dice en las mesas

Axel ya había monopolizado las mesas de la semana pasada y esta no quiso quedar afuera tampoco. Por más que el ministro Guzmán enviara el proyecto de ley para empezar el proceso formal de negociación, el Gobernador volvió a patear la pelota para adelante al 31-E. La noticia no solo mostró la incapacidad para reunir el 75% necesario para avalar la postergación del vencimiento sino que se está en un embrollo y no se ve la luz al final del túnel. Los bonistas y gestores confundidos no entienden cómo equivocaron la estrategia. Lo que se percibe es que los ánimos son arreglar y rajar. O sea, si se logra cerrar el canje, acá no llega un dólar. En José Ignacio financistas criollos mantenían conference y el clima es de desconcierto. En un after se comentó que el BCRA había cerrado todas las posiciones de futuros de dólar el 10 de diciembre y que el balance había sido muy positivo. Hoy no tiene nada ni opera. Fue muy criticado el accionar del banquero “ministro” de Cambiemos que lo expatrían a la “City” hasta que encuentre otro empleo. En Uruguay festejan la malaria criolla. Hasta el grupo Trump, con capitales argentinos, anunció que finalizará la Trump Tower en La Brava, después de cinco años.