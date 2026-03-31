En medio de una mejora del clima global en donde los principales índices de Wall Street cotizan en alza, los bonos soberanos argentinos se toman un respiro y suben este martes 31 de marzo, en el último día del mes y la anteúltima jornada previo a los feriados.
Los bonos en dólares se toman un respiro en medio de la mejora del clima global
Impulsados por el alza de Wall Street, los títulos soberanos argentinos registran subas moderadas en la última rueda del mes, mientras el riesgo país se mantiene por encima de los 630 puntos.
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Los bonos volvieron a caer y el riesgo país trepó a 637 puntos, máximo de casi cuatro meses
En ese contexto, los títulos en dólares operan con subas de hasta 0,4% encabezados por el Global 2041 y 2035, además del Global 2030 que escala 0,35%. Así, el riesgo país se mantiene por encima de los 630 puntos básicos.
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