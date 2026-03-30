El Gobierno reactiva la mesa política y apuesta a otra conferencia de Manuel Adorni para mantener el control de la agenda Por Cecilia Camarano + Seguir en









La cúpula del oficialismo volverá a reunirse en Balcarce 50 con la mira puesta en reencauzar la agenda política y parlamentaria tras el impacto del caso Adorni. En paralelo, el vocero presidencial analiza regresar al atril este miércoles, en una apuesta por seguir capitalizando el fallo por YPF..

El Gobierno busca dar vuelta la página al caso Adorni.

El Gobierno inicia una semana con un objetivo claro: recuperar la centralidad de la agenda pública después de varias jornadas atravesadas por el impacto del caso Manuel Adorni. En la Casa Rosada dan por superado el momento más crítico de la controversia y este lunes, a las 15, volverá a reunirse la mesa política del oficialismo, en un intento por ordenar prioridades, relanzar la gestión y encauzar la agenda parlamentaria.

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La convocatoria de la mesa política, que se concretará este lunes por la tarde, aparece como una señal interna y externa. Hacia adentro, busca mostrar coordinación entre los distintos vértices del poder libertario en un momento en el que las tensiones entre los sectores que responden a Karina Milei y el entorno de Santiago Caputo quedaron expuestas durante las últimas semanas. Hacia afuera, la intención es transmitir la idea de un Gobierno nuevamente enfocado en la gestión y dispuesto a dejar atrás el ruido generado por la situación del jefe de Gabinete.

La lectura que circula entre funcionarios de primera línea es que que la repercusión mediática comenzó a amesetarse pese al impacto que el episodio ya dejó en las encuestas y en la imagen del Gobierno. La apuesta ahora es cambiar el eje de la conversación pública y volver a instalar temas de gestión, con el fallo favorable en la causa YPF como principal activo político de la semana.

JAVIER MILEI MANUEL ADORNI KARINA MILEI SANDRA PETTOVELLO El Gobierno celebró el viernes el fallo favorable a la Argentina por la estatización de YPF. Presidencia El Gobierno busca dar vuelta la página a las denuncias que envuelven a Manuel Adorni Ese alivio encontró su punto más alto tras la decisión de la justicia de Estados Unidos que dejó sin efecto la condena de primera instancia por la expropiación parcial de YPF. El oficialismo leyó esa resolución como una oportunidad para oxigenar el clima político después de días de defensiva permanente. La cadena nacional encabezada por Javier Milei, con Adorni a su lado, fue parte de esa estrategia de reposicionamiento.

En ese marco, el Gobierno también evalúa que Manuel Adorni vuelva a ofrecer una conferencia de prensa este miércoles. La posibilidad es analizada como una pieza clave dentro del operativo de recuperación de agenda. La idea es que el funcionario vuelva a ocupar el centro de la escena, esta vez con una narrativa más enfocada en la gestión y en la capitalización política del fallo por YPF, aunque en la Casa Rosada descuentan que volverán las preguntas por su patrimonio y por los viajes que detonaron la crisis.

La decisión no está exenta de debate interno. Hay sectores del oficialismo que consideran necesario que Adorni siga mostrándose y hable, como forma de desactivar la controversia con presencia pública. Otros, en cambio, preferirían una exposición más controlada, sobre todo después de la última conferencia, en la que las respuestas no lograron cerrar el frente político abierto por las revelaciones periodísticas. Aun así, predomina la idea de que el repliegue sería leído como debilidad. ADORNI BULLRICH Manuel Adorni se mostró junto a Patricia Bullrich. Presidencia La reactivación de la mesa política también tiene un componente legislativo. El oficialismo busca volver a poner en movimiento la agenda parlamentaria, que quedó virtualmente congelada durante los días más intensos de la crisis. La conformación de comisiones, la negociación con bloques dialoguistas y la planificación de próximos proyectos forman parte del temario previsto para este lunes. En el entorno presidencial insisten en que la semana debe marcar un punto de inflexión. La foto de unidad que pretenden construir alrededor de Milei, Karina Milei y Adorni apunta a cerrar filas en torno al jefe de Gabinete y a enviar una señal de respaldo político frente a los rumores que circularon sobre su continuidad. La presencia del funcionario en las actividades oficiales de los últimos días fue, en ese sentido, parte de una estrategia deliberada. La expectativa oficial está puesta, además, en que el correr de los días reduzca el interés sobre el caso y permita retomar la iniciativa con anuncios y agenda propia. En la Casa Rosada confían en que, salvo nuevos elementos judiciales o revelaciones adicionales, el episodio tenderá a perder intensidad mediática.