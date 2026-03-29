Tras el fallo por YPF, Axel Kicillof brindará una conferencia de prensa + Seguir en









El gobernador bonaerense hablará este lunes luego del fallo favorable a la Argentina en Estados Unidos y ratificará que la expropiación fue una decisión estratégica que, según afirmó, “la derecha nunca habría tomado”.

Axel Kicillof hablará luego del fallo por YPF. Prensa PBA

El gobernador bonaerense Axel Kicillof brindará este lunes una conferencia de prensa tras el fallo favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y volverá a reivindicar la nacionalización de la petrolera como una decisión "soberana y estratégica".

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La presentación se realizará en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde el mandatario buscará responder a los cuestionamientos del presidente Javier Milei y reafirmar su postura sobre el proceso impulsado en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En la previa de su exposición, desde el entorno del gobernador anticiparon que insistirá con una de sus principales definiciones tras el fallo: “la derecha nunca la habría nacionalizado”, en referencia a la recuperación del 51% de las acciones de la empresa.

El discurso de Axel Kicillof en favor de la nacionalización de YPF Kicillof sostiene que la decisión permitió convertir a YPF en una palanca para el desarrollo energético, con impacto central en la explotación de Vaca Muerta y en la generación de divisas para la economía argentina. En esa línea, remarca que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en evidencia, según su mirada, “años de mentiras” sobre la supuesta ilegalidad del proceso.

La conferencia también funcionará como una respuesta política a Milei, quien celebró el fallo judicial como un triunfo de su gestión y volvió a responsabilizar al exministro de Economía por el litigio internacional. Frente a eso, el gobernador buscará poner el foco en que la propia justicia estadounidense validó la vía legislativa elegida por el Congreso argentino para avanzar con la expropiación.

En su mensaje, se espera además que Kicillof subraye que la recuperación de la petrolera fue una de las decisiones económicas más relevantes de las últimas décadas, al considerar que permitió recuperar soberanía energética y amortiguar la actual crisis global del sector.