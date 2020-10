Dólar: el liqui se mantuvo en $145 y creen que las medidas no son suficientes

Por otra parte, en la rueda previa a las nuevas medidas económicas anunciadas por el ministro Martín Guzmán, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sufrir una caída en sus reservas, aunque ínfima en relación a lo que se había observado en las últimas jornadas. Las tenencias brutas de la entidad cerraron en u$s41.370 millones, es decir, u$s11 millones por debajo del nivel con el que habían arrancado el día. El miécoles la baja había sido de u$s370 millones.

Una de las particularidades del día de ayer fue que, al ser principio de mes, se renovó la posibilidad de comprar los u$s200 dólares para ahorro, aunque la nómina de personas habilitadas se redujo drásticamente tras el cerrojo anunciado el 15 de septiembre. Al respecto, fuentes de uno de los principales bancos extranjeros que operan en el país afirmaron a este medio: “El 75% de las operaciones de compra que se intentaron llevar adelante fueron rechazadas por diversos motivos. El volumen de intento de compra fue bastante significativo respecto del mes anterior”.

Ante la consulta de Ámbito respecto de si las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía pueden servir para frenar la sangría de reservas y acotar la brecha, los economistas señalaron que son un pequeño avance, pero insuficiente.

“Es un paso muy chico en la dirección correcta. No alcanza para nada en sí mismo, pero si es el primero de muchos tal vez se pueda ir generando alguna mínima dinámica virtuosa”, consignó Federico Moll, director de Ecolatina. Y agregó: “En términos de las medidas en si, no me parece que sean suficientes para convertir el exceso de demanda de divisas en un exceso de oferta. El nivel de incertidumbre actual prima sobre la baja de retenciones de estas características”.

No obstante, Moll calificó de “interesante” el anuncio sobre cambios en la dinámica de tasas de interés, aunque aclaró que no quedó claro a qué se refiere. “La política de tasas y de cambios no es consistente y debe cambiar, pero no se entiende qué va a pasar a partir de mañana”, sostuvo.

En tanto, Jorge Viñas, head portfolio manager de AdCap, indicó: “No veo nada muy relevante como para cambiar radicalmente el clima de negocios”.

Por su parte, el especialista en comercio exterior y director de la consultora DNI, Marcelo Elizondo sostuvo : “El problema de las reservas tiene que ver con que los dólares que hay en Argentina están fuera del sistema. No se institucionalizan por el mal funcionamiento de la economía, esto es, un Estado desbordado que agobia al sector privado; un sistema regulativo obstructivo; un sistema institucional que no garantiza los derechos subjetivos y una economía cerrada. Y los anuncios de ayer no corrigen esta problemática”. Sin embargo, Elizondo aclaró: “Puede haber un acuerdo puntual entre el Gobierno y algunos actores para acelerar alguna concesión de dólares al sistema, pero sería marginal y excepcional”.

Asimismo, Elizondo añadió: “Hay tres grande razones por las que los exportadores no están generando más dólares comerciales: la primera es el sistema impositivo en general, dentro del cual están las retenciones; la segundo es la brecha cambiaria y la tercera la inestabilidad en las variables, que agrega costos para cualquier cálculo comercial. Lo de ayer es una morigeración de la problemática, pero no una corrección en la raíz”.