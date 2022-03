Benedetto está en duda ante River

Si bien el “Pipa” hará todo lo posible para llegar a jugar el Superclásico ante River, a disputarse el 20 de marzo en el estadio Monumental, desde el cuerpo médico cuentan que podría darse pero es muy arriesgado para su físico.Sin duda que la situación del “9” es la gran preocupación del “mundo Boca”: en un equipo que no tuvo respuestas futbolísticas en la derrota de anoche ante Huracán por 1 a 0, Benedetto mostró en los cuatro encuentros que jugó ser una de sus figuras clave y se convirtió -a dos meses de su regreso- en un referente importante también en el vestuario.Ante la ausencia del “Pipa” ante Huracán, se había informado en principio que era por el fallecimiento de su abuela, ocurrido el sábado por la noche.Sin embargo, de no tener esa lesión muscular hubiese estado presente en el campo de juego, como lo estuvo ayer en uno de los palcos de la Bombonera, como espectador de la derrota del “Xeneize”.En la practica del viernes, Benedetto, de 31 años, jugó para los titulares y se retiró con una molestia muscular que no parecía de preocupación.El sábado por la mañana el dolor fue más fuerte y el cuerpo técnico decidió que no participara del entrenamiento. Al conocerse el fallecimiento de su abuela, no se concentró a la noche con el plantel.El domingo, al acentuarse el dolor, el cuerpo médico lo mandó a realizarse estudios y ahí se supo que tiene una lesión muscular.Mientras, se hacía correr la información del duelo familiar del jugador, pero nada se decía sobre la verdad de su ausencia ante Huracán, que fue por estar lesionado.Ya el sábado al mediodía los que estaban en la intimidad del plantel sabían que el titular iba a ser Nicolás Orsini, quien había participado del ejercicio táctico del sábado en Casa Amarilla.Este fue el cierre de una semana en que Benedetto fue protagonista por sus fuertes declaraciones del martes pasado antes de jugar por Copa Argentina contra Central Córdoba de Rosario, y donde se expresó en forma muy fuerte contra Agustín Almendra y Alan Varela, quienes fueron dados de baja y enviados a entrenarse con la reserva por problemas disciplinarios.Días antes de concretarse su llegada a Boca en enero de este año, Benedetto había tenido una molestia en el gemelo izquierdo por lo cual no había estado en el banco en su último partido en el Elche de España, su anterior club, del cual es accionista.“Darío no estuvo presente hoy porque falleció su abuela y lo lamentamos mucho”, dijo el domingo por la noche el técnico Sebastián Battaglia, tras la derrota ante el “Globo”, pero cuando se le repreguntó por el estado físico del jugador, respondió: “También tiene una molestia física por la cual ayer no practicó”, y de esa manera quiso relativizar la lesión del delantero. Según alguien muy cercano al “Pipa”, el jugador tratará de cualquier manera de estar el domingo 20 en el Monumental ante River, aunque sea en el banco de los relevos.