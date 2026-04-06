Inversiones en pesos: cuáles son las recomendaciones de la city frente a la baja de tasas Por Gonzalo Andrés Castillo + Seguir en









Las tasas retrocedieron en las últimas semanas en un contexto de caída en la demanda de dinero, señales de una menor actividad económica y aumento de la morosidad.

Los ejecutivos de la city analizaron el cambio de panorama para las inversiones en moneda local. Depositphotos

Las tasas de interés en pesos en Argentina mostraron una clara tendencia a la baja en las últimas semanas, afectando tanto a los plazos fijos como a los instrumentos del Tesoro. En este marco, el mercado se pregunta qué inversiones son ahora las más recomendables para proteger el poder adquisitivo.

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Actualmente, las Lecaps de corto plazo, con vencimiento en abril de 2026, rinden en torno al 25% nominal anual (TNA), mientras que las de mayo y junio se ubican entre 26,7% y 27,4%. Los plazos más largos alcanzan niveles cercanos al 28,5%.

En paralelo, los bancos aceleraron la baja de tasas para los plazos fijos, llevándolas por debajo del 27% anual. Esta dinámica responde a varios factores: una caída estacional en la demanda de dinero, señales de menor actividad económica y un aumento en la mora, lo que reduce el incentivo a prestar.

Los bonos CER siguen liderando las recomendaciones Por esta razón, las inversiones más recomendables por los ejecutivos de la city vuelven a ser los bonos CER, ligados al comportamiento de la inflación. "Con la marcada compresión de tasas del último mes, los bonos CER comienzan a lucir más atractivos, en un contexto donde la inflación podría demorar más en desacelerarse de lo que el mercado descuenta actualmente. Particularmente, nos gusta el TZX26 que captura hasta la inflación de abril", comentó Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros.

pesos billetes Los ejecutivos de la City volvieron a enfatizar en la importancia de incluir bonos CER tras la baja de tasas en pesos. "A esto se le suma la caída reciente en las tasas reales, que hoy se ubican en terreno negativo y deberían tender a normalizarse para incentivar la demanda de pesos y comenzar el proceso de remonetización", añadió.

Las tasas fijas pierden frente al dólar Más allá de los títulos CER, los bonos Dólar linked, como el D30A6, también ganan atractivo por sobre las alternativas de tasas fija, ya que su tipo de cambio implícito, es decir, aquel que igualaría el rendimiento de la Lecap de plazo comparable, es de apenas $1.401. En esta línea, los estrategas de Proficio Investment también se volvieron algo más optimistas con los títulos atados al dólar dado el contexto actual. "Decidimos reducir nuestra view de neutral a negativa sobre los bonos de tasa fija, ya que a pesar de que somos constructivos en el avance de la desinflación a mediano plazo, la relación riesgo-retorno a estos niveles de tasas cercanos al 2% no es tan atractiva", mencionaron. Y agregaron: "Decidimos mejorar nuestra view desde negativa a neutral sobre los Dólar linked, ya que, si bien el flujo de corto plazo parecería favorable para una apreciación del peso, creemos que el equipo económico podría aprovechar el momento para avanzar en flexibilización de algunas restricciones que podrían reducir la brecha existente. Favorecemos el TZV26".

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