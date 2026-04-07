Los impuestos clave de la coparticipación no repuntan y aumenta la presión sobre las provincias

Un informe del IARAF calcula cuánto deberían crecer el IVA y Ganancias en los próximos 9 meses para cerrar 2026 al mismo nivel real que 2025. Ambos tributos son la columna vertebral de la coparticipación, en un contexto en el que el Gobierno ya debió asistir a las provincias con $400.000 millones en adelantos.

El rescate financiero del gobierno nacional a una docena de provincias no evitará que en breve vuelvan a tener problemas si no ajustan el gasto en línea con la evolución de la inflación. Uno de los problemas más serios que enfrentan es la baja de ingresos tributarios del IVA y el Impuesto a las Ganancias , que son la columna vertebral de la coparticipación.

Por eso, según plantea el titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz , resulta relevante en la actual coyuntura estimar cuánto deberían crecer los ingresos de ambos impuestos en lo que queda del año para que el resultado sea igual al de 2025. Sería un escenario ideal en el que los gobernadores no deberían hacer ajuste.

"La recaudación de IVA y de Ganancias explica el 52% de la recaudación tributaria nacional y el 94% de la recaudación coparticipable. Es decir, que son claves para el financiamiento tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales" , afirma Argañaraz.

De acuerdo con el informe, en uno de los escenarios posibles, para que en los siguientes 9 meses las recaudaciones de IVA y Ganancias terminen el año 2026 en igual nivel real que en 2025, el primero debería crecer un 3,4% real y el Impuesto a las Ganancias un 1,1%, quedando la conjunta con una suba necesaria del 2,5% . "En lo que respecta al IVA, este desafío luce muy exigente, mientras que en Ganancias parece algo posible" , dice el reporte.

En cambio, si se pretendiera que ambas crezcan respecto de 2025, el IVA tendría que expandirse un 4% y Ganancias un 9,5% en los siguientes 9 meses .

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"Dadas estas metas anuales y lo ya sucedido en el primer trimestre, se requiere que, en el período abril-diciembre, el IVA crezca en términos reales interanuales un 8,8%, Ganancias un 13,3%, y la suma de ambos impuestos un 10,6%", indica el informe del IARAF.

De hecho, el trabajo sostiene que "este objetivo ya no se va a cumplir, dado que no es factible que se den esas variaciones en lo que resta del año". Según estimaciones del propio estudio, "un escenario muy optimista para 2026 sería que la recaudación conjunta de IVA y de Ganancias crezca un 2% real, y un escenario optimista sería que se mantenga en igual valor real que en 2025".

Un punto a tomar en cuenta es que el Presupuesto 2026 preveía para este año un incremento de la recaudación del 4% en el IVA y del 9,5% en Ganancias.

Qué deben esperar las provincias

El estudio dice que las provincias que aumenten el gasto nominal por encima de la inflación esperada "van a tener con seguridad un deterioro fiscal respecto a 2025, año en el que el gasto real provincial debe haber terminado con un aumento real superior al 5%".

"En los próximos meses habrá que analizar en detalle el comportamiento de la recaudación, siendo un mes clave mayo, cuando las empresas que cierran balance en diciembre deben abonar los saldos correspondientes al ejercicio 2025. Con esta información, se podrá precisar más el comportamiento posible de la coparticipación durante el segundo semestre de 2026", indica el estudio.

Respecto del salvataje conocido este lunes por $400.000 millones para una docena de provincias, el IARAF plantea que "el endeudamiento, como el caso de los adelantos de la coparticipación, debe ser considerado en este contexto, y no en uno con supuestos más optimistas de la recaudación de IVA y de Ganancias".