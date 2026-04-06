Charlas de quincho: Bullrich en campaña, el descontrol de la agenda y empresas que litigan contra tasas municipales

El Gobierno parece dispuesto a culpar a la prensa por todos los males. Mientras, crece el Adornigate, $LIBRA y se suman otro escándalo: los hipotecarios del Banco Nación. Bullrich, con actividades propias. Pettovello limpia Capital Humano. Veteranos de guerra, en el Congreso. Industriales diagraman escalada judicial contra intendentes. Conan, acusado de soviético.

Semana corta, atravesada por el feriado del 2 de abril y Semana Santa, valga la redundancia. Pero la menor cantidad de días hábiles no significa que no haya corrillos abundantes. Es que el Gobierno necesita recuperar el control de la agenda, y que se deje de hablar de algunos de los escándalos que se imponen en la discusión pública. El Adornigate, $LIBRA, ahora los préstamos del Banco Nación a funcionarios . Inclusive, el fallo YPF terminó siendo usufructuado por el kirchnerismo, como un aval a la expropiación. Por eso, no sorprendió la campaña oficial para culpar a la prensa de todos los males, e intentar desacreditar cualquier noticia desfavorable para el Gobierno. Pelea irrelevante entre tantos problemas que hay en el país.

En ese marco, parte de la agenda política tuvo como referencia las Islas Malvinas. El peronismo en Tierra del Fuego, con guiños de Ricardo Quintela y Gustavo Melella a Axel Kicillof en clave de interna PJ. Pero en la Ciudad los actos oficiales mostraron presencias y ausencias significativas para el universo libertario. Un marco donde se ven los alineamientos cruzados en la Casa Rosada. En esa lógica, parece desmarcarse Patricia Bullrich con actividades propias, con olor de campaña. También Sandra Pettovello se aleja de las polémicas y despidió a su jefe de Gabinete en medio del revoleo de planillas sobre beneficiarios de créditos hipotecarios de la banca pública, aunque en Capital Humano perjuran que una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Quincho palermitano de industriales, que preparan una bomba: judicializar las tasas municipales que aplican los intendentes del conurbano. Conan, filoso, es acusado de soviético.

En Tierra del Fuego participamos del desfile por el 2 de abril, acompañando a nuestros veteranos y recordando a quienes dieron la vida por la patria. A 44 años, Malvinas no es solo memoria, es compromiso con la soberanía y con la Argentina que queremos construir. Una Argentina… pic.twitter.com/DkKp8XA8kF

En el acto por Malvinas, que encabezó Javier Milei el jueves en la plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, hubo varios gestos gestos y ausencias que llamaron la atención. Para empezar, la transmisión oficial dejó en evidencia que más de la mitad del Gabinete no cantó la Marcha de Malvinas , sencillamente porque no se sabía la letra. En la primera fila, el abrazo de Javier Milei a Manuel Adorni se llevó todas las miradas, aunque en los corrillos de Casa Rosada lo que más ruido hizo fue aquellos que no estuvieron.

La ausencia de Sandra Pettovello y de Patricia Bullrich no pasó inadvertida . Según pudo averiguar Ámbito, en el caso de Pettovello la explicación oficial fue un cuadro de salud, mientras que en el entorno de Bullrich dejaron trascender que la invitación no se habría extendido a los senadores. Ambas, luego, fueron protagonistas el fin de semana (ver más adelante, paciencia) desmarcándose del Gobierno.

Cuesta creer que Bullrich necesite invitación para asistir a un acto oficial, pero lo más notorio es que parece que a los diputados sí les llegó el convite, porque se lo vio participar a Martín Menem, uno de los dirigentes más cercanos al esquema de Karina Milei.

Reclamo malvinero en el Congreso

Pero la semana del 2 de abril no solo se vivió en Plaza San Martín, sino que estuvo marcada por diversas actividades destinadas a conmemorar los 44 años del inicio del Conflicto del Atlántico Sur. El Congreso no permaneció ajeno al calendario y desarrolló una agenda al respecto a instancias de distintos legisladores. En ese marco, se realizó una jornada titulada “No todo pasó en Malvinas”, con el objetivo de impulsar el reconocimiento como veteranos de los soldados que cumplieron órdenes de guerra dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

Los organizadores de la ceremonia fueron el diputado Juan Brugge (Provincias Unidas) junto con la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982, que nuclea al grueso de los reclamantes. Uno de los hechos destacados fue la participación, vía Zoom, del veterano de guerra británico Edward Denmark, quien dio testimonio sobre incursiones inglesas en la Patagonia continental por parte de fuerzas especiales SAS, poniendo el valor el rol de los soldados argentinos en el litoral marítimo patagónico.

Entre los expositores, se destacaron Alejandro Jorge Martínez, dirigentes TOAS; el propio Juan Fernando Brügge; José Galarza, con un análisis sobre la documentación que respalda los reclamos; el teniente coronel Horacio Marengo; el mayor retirado Guillermo Posadas; y los VGM Adolfo Solís y José Vega. También participaron Leonardo Abraham, la especialista Diana Altavilla, el juez Claudio Fede y la abogada Cyntia Castro, quienes abordaron aspectos psicológicos, judiciales y legales vinculados al reconocimiento de los veteranos continentales.

WhatsApp Image 2026-04-05 at 6.39.28 PM Veteranos buscan que se reconozca a quienes cumplieron funciones en el TOAS.

Durante la conversación, los referentes de las agrupaciones insistieron en que el litoral marítimo argentino fue parte central del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, con una función estratégica clave en la defensa y apoyo logístico durante el conflicto. Señalaron que las acciones desarrolladas desde bases como Comodoro Rivadavia y Río Gallegos formaron parte de operaciones reales de combate, en un contexto de amenaza concreta del enemigo.

En ese sentido, remarcaron que existieron órdenes de operaciones de combate defensivas que implicaron riesgos directos para quienes participaron, lo que —según sostuvieron— configura acciones bélicas efectivas. Sin embargo, denunciaron que ese accionar no fue reconocido de manera uniforme, generando una situación de desigualdad frente a otros veteranos que sí fueron incorporados en el reconocimiento oficial.

“Es un honor recibirlos aquí en la casa del pueblo, en la casa de todos”, expresó Brügge al abrir la jornada, y agradeció especialmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por facilitar el espacio para la realización del encuentro.

Finalmente, los expositores cuestionaron la dispersión de fallos judiciales y la falta de una respuesta legislativa integral, y reclamaron una ley que garantice igualdad de trato. “No venimos a exaltar la guerra, sino a afirmar la verdad histórica”, afirmaron, al tiempo que pidieron que el reconocimiento trascienda lo simbólico y se traduzca en medidas concretas que reparen décadas de invisibilización.

La jornada dejó planteado un reclamo que sigue vigente: el reconocimiento pleno de todos los protagonistas del conflicto, más allá del territorio en el que hayan prestado servicio, como parte de una memoria colectiva que aún busca completarse.

Bullrich, el regreso de Agostina Páez y una foto que volvió a hacer ruido

Para quien sí se hizo un lugar en su agenda Patricia Bullrich fue para Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil por gestos racistas. La exministra no solo la recibió sino que se mostró especialmente cálida, con abrazo, sonrisas y un mensaje de respaldo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2039787541704921225&partner=&hide_thread=false Me junté con Agostina antes de que vuelva a su casa con su familia.



Hubo un gran trabajo de sus abogados, el acompañamiento incondicional de su familia y el apoyo del Gobierno. Y sí, a pesar de algunas manos sucias e interesadas, volvió.



Hoy hay una sola cosa importante: que… pic.twitter.com/Aa3rqIJCAT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 2, 2026

Lo que terminó encendiendo todavía más la conversación pública fue la aparición del padre de la joven, Mariano Páez, quien este fin de semana también protagonizó una imagen repudiable al imitar el gesto de su hija, y reabrió la polémica alrededor del caso.

En el entorno libertario algunos se preguntaban por qué Bullrich decidió involucrarse tan rápido y tan visiblemente, y aventuran que la senadora -que viene levantando el perfil y se calza el traje de candidata los fines de semana- buscó ocupar el centro de la escena en un momento donde el Gabinete viene golpeado por varias internas y escándalos.

La tesis es bastante simple: a la senadora le interesa ser candidata a jefa de Gobierno para enfrentar a sus viejos amigos del PRO. Y con Adorni contra las cuerdas y cayendo en picada en las encuestas, la exministra se muestra activa, serrucho en mano, para suplantar al vocero en un lugar en el que parecía número puesto. El viaje a Nueva York cambió todo... y Bullrich no es ni lerda ni perezosa.

Pettovello y una decisión que expuso a Adorni

La ausencia de Sandra Pettovello en el acto por Malvinas había dejado más preguntas que respuestas en la Casa Rosada. Mientras oficialmente se habló de un problema de salud, en los pasillos del Gobierno varios leyeron ese faltazo como otra señal del momento delicado que atraviesa el Gabinete. Por eso, su reaparición apenas horas después no pasó inadvertida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leandromass/status/2040426182697508876?s=20&partner=&hide_thread=false A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

La ministra de Capital Humano decidió eyectar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación por más de 400 millones de pesos. La movida fue leída en clave interna como una suerte de vara ética que dejó expuesto a Manuel Adorni. Sin embargo, fuentes del ministerio de Capital Humano señalaron que el despido se vincula a “la pérdida de confianza” en la gestión de Massaccesi, en un contexto en el que “la ministra venía cuestionando su falta de eficiencia”. "El tema no son los créditos. Es más Pettovello no está en contra de que se saquen créditos", aclaraban.

Empresas a la Justicia contra las tasas municipales

La crisis industrial fue comentario de sobremesa en una cena de empresarios. La mesa se sirvió en Palermo aunque los hombres de negocios eran, mayormente, de la provincia de Buenos Aires.

Algunos de quienes degustaron risottos, tortillas y provoletas están afincados en parques industriales de distintos puntos del conurbano. Uno de ellos, de zona norte, relató que la cantidad de empleados que ingresan bajó de 35 mil a 29 mil en el último año, un dato alarmante y que es toda una muestra de la caída de la actividad. En especial en Buenos Aires, donde las industrias se orientan a la exportación (desplomada) o a un deprimido mercado interno. Lejos de las luces de Vaca Muerta o la explotación minera cordillerana.

En esa mesa surgió una iniciativa que verá la luz en los próximos días y que traerá cola: empresas que planean concurrir a la Justicia para litigar contra los municipios que tienen excesivas tasas locales. "Hay algunos que tienen hasta siete impuestos municipales. Tenemos problemas con Nación y con provincia, pero hay intendentes que quieren que nosotros les paguemos la fiesta", se escuchó para el postre (un brownie servido dentro de un frasco).

Los empresarios también lamentaban que se haya suspendido la aplicación de la reforma laboral, que generaba alivio en el costo empleador y también apuntaba a reducir la litigiosidad. A ello se suma un "dólar que está atrasadísimo", la apertura importadora y, de yapa, el "inentendible" ataque de Milei a hombres como Paolo Rocca o Javier Madanes Quintanilla.

"Tenemos que hacer como la CGT, que va a a justicia y frena la reforma laboral. Hay que empezar a mostrar los dientes", fue el comentario que brotó en la mesa. La otra iniciativa, más difícil de consensuar, es plantear, a través de las cámaras sectoriales, una suerte de freno a la importación que están ejecutando las mismas empresas. "Nos estamos matando entre nosotros por comprar un tornillo un centavo más barato", decía un industrial ligado al sector metalúrgico.

Diálogos con Conan: el maldito perro soviético

- Padre, perdón que vuelva después de tanto tiempo. Pero lo noto nervioso.

- Conan, ¿vos también estás financiado por Putin?

- No diga ridiculeces, Padre. Se le van a reír en la cara.

- ¡Es traición a la Patria, Conan! Esos ensobrados suben notas donde me critican. Dicen un montón de cosas malas, que a la gente no le alcanza el sueldo, que cierran empresas, que hay funcionarios corruptos en mi Gobierno. Conan, no lo puedo permitir. Lo comprobó fehacientemente una ONG pura y transparente que responde al único interés de dejarnos un mundo mejor.

- Padre...

- ¿Qué, Conan?

- ¿Usted se escucha cuando habla, Padre? No sea cosa que esas ONGs reciban cheques de Moscú y que esos "investigadores" cobren por dos ventanillas...

- ¿Sabés qué, Conan? Te voy a empezar a llamar Kóvav, perro ensobrado. ¿Por qué no hablan de la baja de la pobreza? Vos y tus amigos.

- Padre, si subió el desempleo y cayó el salario, no puede bajar la pobreza. Es dos más dos.

- ¡Pero bajó! Lo dijo el Indec.

- Padre...

- Cuando te haces el superado me sacás de quicio, Conan. Por eso no te hablé más. Corto mano, corto fierro. Conan.

- Es que se va a quedar solo, Padre, si no empieza a escuchar las críticas. O se va a rodear solo de los amigos del campeón. Ninguno de esos lo quiere como yo. Mi lealtad es una lealtad crítica. Que es la única lealtad posible, además.

- Kóvav, sabés dónde te podés meter tu lealtad. Yo necesito que me digan todo que sí. Y listo. ¿O también me vas a decir que no subió el consumo? Lo dice el informe del PBI.

- Padre, usted sabe bien que está macaneando. Lo que subió es el gasto, la gente paga más servicios, prepaga, transporte... por eso le subió el "consumo privado". A mí no me trate de tonto.

- Bueno, está bien, en esa tenés razón, Kóvav. Pero un poco de humo tiramos todos.

- Pasa que se está excediendo, Padre. Ya no se ve a un metro del humo que está tirando. En vez de humo tendría que tirar algún funcionario por la ventana, unos pesos más en la calle y lo van a querer de nuevo. Hágame caso.

- Maldito perro soviético, financiado por el Kremlin. Tendrías que leer a Adam Smith y a Maquiavelo, a ver si se te aclaran las ideas.

- ¿Pero Maquiavelo no estaba muerto, Padre?

- Vos también, Kóvav. ¿Y?

- Usted debería leer Los hermanos Karamázov. Un padre cruel y dos hermanos. Resulta que...

- Pará, Kóvav, pará. Basta. Yo no leo autores rusos.

- Padre, siga leyendo a la Escuela Austríaca, enciérrese en eso. Y listo, no me pida más consejos.

- Nadie te pidió nada, Kóvav.

- Pero tenga cuidado, Padre. Mire que Austria está más cerca de Moscú que de Washington.