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6 de abril 2026 - 10:19

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 6 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista se ubica a $1.394, el blue cotiza en $1.405 y el CCL opera por encima de los $1.480.

Este lunes se reanudan las operaciones tras el fin de semana XXL, en una jornada marcada por la cautela en los mercados. A nivel local, el INDEC difundirá por la tarde el informe de distribución del ingreso correspondiente al cuarto trimestre de 2025, un dato clave para analizar la evolución social en el actual contexto económico.

En el plano internacional, las bolsas europeas permanecen cerradas por el feriado de Semana Santa, mientras que la atención global sigue centrada en el conflicto en Medio Oriente. En ese marco, el petróleo se mantiene bajo presión y por encima de los u$s108 por barril, tras el ultimátum del presidente Donald Trump a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz antes del martes.

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El Banco Central Europeo definirá su política monetaria según las consecuencias energéticas del conflicto en Medio Oriente

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El conflicto en Medio Oriente continúa impactando en la economía global. Yannis Stournaras, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del banco central griego, dijo el lunes que la política monetaria adecuada para la zona del euro dependerá de la magnitud y la naturaleza de las interrupciones en el suministro energético derivadas de la guerra que involucra a Estados Unidos, Irán e Israel.

Asimismo, aseguró en la junta anual de accionistas del Banco de Grecia celebrada en Atenas que si el repunte de los precios de la energía resulta ser temporal, la necesidad de un ajuste de la política monetaria será limitada.

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Bitcoin crece más de 4% por la posibilidad de un alto al fuego en Medio Oriente

El mercado de criptomonedas reacciona a buenas noticias sobre el conflicto en Medio Oriente. Bitcoin (BTC) sube y supera la barrera de los u$s69.000, según Binance, luego de que Estados Unidos e Irán reciban un plan de Pakistán para lograr el alto al fuego.

La criptomoneda reina sube 4,1%, y cotiza a u$s69.739,83. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y crece 5,3% hasta los u$s2.151,68, y entre las altcoins resaltan los crecimientos de Solana (+3,5%) y XRP (+4,2%).

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El dólar oficial sigue abajo de $1.400 y la city apuesta a otro trimestre de calma cambiaria

El termómetro financiero de la City porteña parece haber encontrado un punto de equilibrio que pocos anticipaban a comienzos de año. Los principales indicadores del mercado cambiario sugieren que el dólar entró en una fase de relativa estabilidad que podría extenderse durante todo el segundo trimestre.

La Argentina transita un escenario de “pax cambiaria”, sostenido por dos pilares clave: la liquidación de divisas del complejo agroexportador y la consolidación de un superávit comercial que refuerza la oferta de dólares en el mercado.

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Tensión global: el petróleo ronda los u$s110 y los mercados operan con cautela ante el nuevo ultimátum de Donald Trump

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Los principales mercados europeos permanecieron cerrados este lunes por el feriado de Pascua, en una jornada atravesada por la tensión geopolítica en Medio Oriente y su impacto directo sobre los precios de la energía.

En ese contexto, el petróleo WTI vuelve a ubicarse por encima de los u$s110 por barril tras una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Mientras que, el petróleo Brent se ubica a u$s108.

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Luis Caputo admitió que la inflación puede subir en marzo, pero aseguró: "No hay estanflación"

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió este domingo que la inflación de marzo podría ubicarse más alta por el impacto de la guerra, aunque descartó de plano un escenario de estanflación y defendió la solidez del programa oficial, y volvió a cargar contra el periodismo y la oposición. “No hay estanflación, los datos muestran lo contrario”, sostuvo al insistir en que la actividad y el consumo siguen firmes.

En esa línea, remarcó en diálogo con LN+: “Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastable, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota". “El periodismo nos declaró la guerra”, concluyó.

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Agenda semanal de mercados: inversores esperan señales sobre la guerra, mientras crecen dudas sobre el carry trade

Por Giuliana Iglesias

La tensión en Medio Oriente y el alza del petróleo sostienen la presión sobre la inflación y las tasas globales, mientras en el plano local crecen las dudas sobre el carry trade y se consolida la preferencia por bonos en pesos ajustados por inflación.

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