Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 6 de abril

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El Banco Central Europeo definirá su política monetaria según las consecuencias energéticas del conflicto en Medio Oriente

petroleo crudo pozo Depositphotos

El conflicto en Medio Oriente continúa impactando en la economía global. Yannis Stournaras, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del banco central griego, dijo el lunes que la política monetaria adecuada para la zona del euro dependerá de la magnitud y la naturaleza de las interrupciones en el suministro energético derivadas de la guerra que involucra a Estados Unidos, Irán e Israel.

Asimismo, aseguró en la junta anual de accionistas del Banco de Grecia celebrada en Atenas que si el repunte de los precios de la energía resulta ser temporal, la necesidad de un ajuste de la política monetaria será limitada.

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