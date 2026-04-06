Donald Trump endurece el ultimátum contra Irán y realizará un anuncio junto a autoridades militares

El presidente de EEUU responderá preguntas tras escalar amenazas sobre el estrecho de Ormuz, con advertencias de ataques y tensión creciente con Teherán.

Trump hablará este lunes desde la Casa Blanca junto a autoridades militares en medio de la escalada con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , encabezará este lunes una conferencia de prensa en la Casa Blanca acompañado por autoridades militares , para responder a la prensa sobre la guerra en Irán , luego de intensificar la presión sobre Teherán con un ultimátum que exige reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes bajo amenaza de ataques y posibles medidas sobre recursos petroleros.

La decisión de dar una conferencia se da tras un fin de semana marcado por la escalada del conflicto y la creciente atención internacional. La portavoz Karoline Leavitt detalló a través de X que el mandatario responderá preguntas luego de la alta demanda de información registrada el domingo , con foco en Medio Oriente.

Durante el discurso, que será a las 15:00 (hora Argentina), Trump estará acompañado por autoridades militares, en una señal directa sobre el tono que adopta la Casa Blanca frente a la crisis.

En un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , combinó este domingo fuertes amenazas contra Irán con la posibilidad de un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario aseguró que ve chances concretas de descomprimir el conflicto en el corto plazo. “ Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando”, afirmó en una entrevista con el corresponsal Trey Yingst.

Donald Trump enojado.jpg El anuncio se da tras un fin de semana marcado por amenazas y alta demanda de información sobre el conflicto. La Verdad

Sin embargo, Trump volvió a endurecer su discurso horas antes y advirtió que, si no se alcanza una solución, está dispuesto a escalar el conflicto. Incluso deslizó la posibilidad de una ofensiva directa sobre los recursos energéticos iraníes: dijo que evalúa “volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo”.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!”, escribió. En otro mensaje, elevó aún más el tono: “Abran el estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!”, advirtió a través de su red social Truth Social.

¿Cómo respondió Irán ante las amenazas?

Desde Teherán, la reacción fue inmediata. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, advirtió: “En caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera”.

El foco sigue puesto en el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial. Según la agencia Fars, “quince navíos cruzaron el estrecho de Ormuz con permiso de Irán en las pasadas 24 horas”, aunque el volumen de tráfico es actualmente “un 90% inferior al registrado antes del inicio de la guerra”.

¿Qué medidas analiza Irán sobre el estrecho?

En paralelo, autoridades iraníes avanzaron en medidas para reforzar su control sobre la vía marítima. Días antes, una comisión parlamentaria aprobó un borrador de proyecto de ley que contempla la imposición de tasas de tránsito a los buques que atraviesen el estrecho.

Según medios iraníes, la iniciativa incluye el pago obligatorio en moneda nacional, la prohibición de paso para Estados Unidos e Israel y restricciones para países que participen en sanciones unilaterales contra Irán.

trump estrecho ormuz Teherán evalúa imponer tasas y nuevas restricciones al paso de buques por la vía estratégica. Imagen creada con IA

¿Hay margen para una salida negociada?

Mientras tanto, Trump dejó abierta la posibilidad de una salida negociada, aunque mantuvo la presión militar. En declaraciones a Fox News, indicó que existe “una buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo antes del lunes, pero advirtió que, en caso contrario, considerará “volar todo por los aires”.

En el plano militar, el mandatario informó el domingo sobre operaciones recientes en territorio iraní y anunció que un aviador estadounidense rescatado tras el derribo de su aeronave se encuentra “gravemente herido”. En Truth Social, escribió: “Hemos rescatado al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente, desde lo profundo de las montañas de Irán”.

Trump destacó que la operación formó parte de una de las misiones “más audaces de la historia” de Estados Unidos y precisó que las fuerzas desplegaron “decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”.