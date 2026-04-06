Artemis 2 dejó atrás la cara oculta de la Luna, recuperó contacto y ya inicia el regreso a la Tierra

La cápsula Orión restableció comunicaciones con Houston tras 40 minutos de silencio absoluto. La tripulación compartió mensajes emotivos antes y después del tramo más delicado de la misión.

Artemis 2 pasó el momento más tenso de la misión y ya regresa a la Tierra.

La misión Artemis 2 completó con éxito el cruce por la cara oculta de la Luna y la cápsula Orión volvió a establecer comunicación con la Tierra y el centro espacial de la NASA en Houston. Superado el momento de mayor tensión del viaje, la tripulación ya comenzó el regreso hacia nuestro planeta .

“ Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra ”, expresó la astronauta Christina Koch apenas se restableció el enlace con control, en una de las primeras confirmaciones de que la maniobra alrededor del satélite se había completado según lo previsto.

Minutos antes de perder señal, el piloto Victor Glover compartió un mensaje cargado de emoción mientras las cámaras de la nave mostraban en una misma toma la cápsula, la Luna y la Tierra en fase creciente.

“ Gracias a todos por permitirnos el inmenso privilegio de estar juntos en este viaje ”, dijo, al remarcar que la misión busca explorar lo desconocido, innovar en beneficio de la humanidad e inspirar al mundo a través del descubrimiento.

En los segundos previos al apagón radial se observó el interior de la cápsula con las luces apagadas y pequeñas linternas encendidas , una condición elegida para mejorar las tomas fotográficas de la cara oculta lunar.

Durante esos 40 minutos de silencio absoluto, la Luna bloqueó por completo las señales de radio entre Orión y la Tierra, en uno de los puntos de máxima tensión de toda la travesía.

cara oculta de la luna Artemis 2 cruzó la cara oculta de la Luna y estuvo incomunicada por 40 minutos.

Antes del corte, Glover dejó además una reflexión personal: “Uno de los misterios más importantes que existen en la Tierra es el amor”. Y cerró con una referencia espiritual: “Sentimos su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes, allá abajo, los amamos desde la Luna”.

Ya superado el sobrevuelo, la nave quedó en una trayectoria de retorno libre asistida por la gravedad lunar, que la impulsa de regreso hacia la Tierra. La misión continuará durante los próximos días hasta el amerizaje previsto en el Pacífico, completando así el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo.

Cómo seguir a Artemis 2 desde el celular

Para acercar esta experiencia al público general, la NASA desarrolló el sistema Artemis Real-Time Orbit Website (AROW). Es una plataforma que funciona como una especie de “Google Maps del espacio”. En el sitio web, los usuarios van a poder ver la posición exacta de la nave Orion en cada momento del recorrido.

La interfaz permite observar no solo la ubicación de la nave, sino también su entorno. Al interactuar con la pantalla, es posible explorar la Tierra, la Luna o incluso el Sol. Además, el sistema otorga datos actualizados en tiempo real, como la velocidad de la nave, la distancia respecto a la Tierra, la distancia hacia la Luna y el tiempo transcurrido desde el despegue.

Algo importante, es que la experiencia se disfruta todavía más en dispositivos móviles. La aplicación oficial incorpora funciones de realidad aumentada, que permiten al usuario apuntar su celular al cielo y ubicar la nave en relación con su posición geográfica. Este recurso transforma el seguimiento en una experiencia única.

La app está disponible tanto para Android como para iOS, es gratuita y está diseñada para facilitar el acceso a la información; es decir que no hay necesidad de tener conocimientos previos en astronomía para poder utilizarla.