Los bonos en dólares operan con signo positivo, a la espera de nuevas señales sobre la guerra

Los bonos en dólares arrancan la semana con leves subas, en un contexto global tenso y con el petróleo en alza.

Los bonos en dólares operan con signo levemente positivo este lunes 6 de abril, en medio de la cautela global y el petróleo en alza, este lunes 6 de abril. En ese marco, los Globales arrancan con subas de hasta 0,5% liderados por los Globales de tramo largo. Así, el riesgo país se sostiene en 600 puntos básicos.