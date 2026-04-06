SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
6 de abril 2026 - 10:15

Los bonos en dólares operan con signo positivo, a la espera de nuevas señales sobre la guerra

Los bonos en dólares arrancan la semana con leves subas, en un contexto global tenso y con el petróleo en alza.

A cuánto operan los activos argentinos este lunes, post feriado XXL.&nbsp;

A cuánto operan los activos argentinos este lunes, post feriado XXL. 

Los bonos en dólares operan con signo levemente positivo este lunes 6 de abril, en medio de la cautela global y el petróleo en alza, este lunes 6 de abril. En ese marco, los Globales arrancan con subas de hasta 0,5% liderados por los Globales de tramo largo. Así, el riesgo país se sostiene en 600 puntos básicos.

Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias