Boca padeció otra vez falta de gol: sufrió segunda derrota al hilo

cabezazo goleador. De Luciatti, quien le dio el éxito a Tigre en la Bombonera, donde no ganaba desde 2008.

Por su parte, Boca se mostró desproporcionado, le costó cortar los circuitos de un rival que dominó el mediocampo y la única llave de peligro que tuvo fue Exequiel Zeballos, quien se mostró activo, pero no pudo hacer más que apilar defensores. En el complemento, la visita volvió mostrarse enchufado con el trámite del partido, con una buena acción en los pies de Alexis Castro y con un cabezazo de Robert Rojas que no fueron gol por poco. Esto generó el descontento del público local, que volvió a irse con una señal preocupante: Boca no marcó por tercer partido consecutivo y paga caro esa sequía.