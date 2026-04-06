El calendario de feriados en Argentina siempre llama la atención, especialmente cuando aparecen días no laborables que no se tenían en cuenta y que pueden modificar la semana. Es por eso que ciertas fechas locales se convierten en una gran oportunidad para cortar con la rutina y descansar un poco más.
El Gobierno decretó feriado el 7 de abril de 2026: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo
Esta fecha especial llega en el cuarto mes del año y tiene expectantes a los habitantes de dos localidades que gozarán de un día libre exclusivo.
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La semana comienza con un nuevo feriado: el inesperado descanso para los argentinos en abril 2026
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Calendario feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo de abril
Durante el año, además de las celebraciones nacionales, existen disposiciones específicas que alcanzan a los municipios y localidades. Estas decisiones, impulsadas a nivel provincial, se deben a los aniversarios o celebraciones propias de cada uno de los distritos.
Por qué es feriado el 7 de abril de 2026
El 7 de abril de 2026 tendrá carácter de día no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por ser una fecha que recuerda tanto la fundación, como hechos relevantes de dos comunidades.
Uno de los casos más conocidos corresponde al partido de Avellaneda. Ese día se recuerda su creación oficial, que tuvo lugar en 1852, cuando el distrito se conformó bajo el nombre de Barracas al Sud. Ya con el paso del tiempo, la zona adoptó su nombre actual en homenaje a Nicolás Avellaneda.
Esta fecha implica la suspensión de actividades en las dependencias municipales, escuelas y otros organismos públicos dentro del distrito. Además, durante ese día suele haber propuestas culturales y encuentros abiertos para los vecinos.
Otra localidad que también conmemora su origen el mismo día es Gardey, dentro del partido de Tandil. Ahí, la jornada incluye celebraciones tradicionales, con desfiles, música y ferias en espacios públicos. Lo más importante de estos festejos es el respeto de la identidad rural y la participación comunitaria.
La diferencia entre feriado y día no laborable
La diferencia clave entre estos dos términos reside en la obligatoriedad de la jornada y la compensación económica. En un feriado nacional, el descanso es un derecho protegido por ley. Es decir que, si el trabajador presta servicios, tiene derecho a cobrar una remuneración del doble respecto a un día normal.
En cambio, en los días no laborables, la decisión de abrir o cerrar queda estrictamente a criterio del empleador. Si la empresa opta por mantener su actividad, el empleado está obligado a asistir y su remuneración no sufre cambios, percibiéndose como un jornada estándar sin adicionales.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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