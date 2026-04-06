El Gobierno decretó feriado el 7 de abril de 2026: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









Esta fecha especial llega en el cuarto mes del año y tiene expectantes a los habitantes de dos localidades que gozarán de un día libre exclusivo.

Dos localidades gozarán de un feriado exclusivo en el mes de abril 2026. Depositphotos

El calendario de feriados en Argentina siempre llama la atención, especialmente cuando aparecen días no laborables que no se tenían en cuenta y que pueden modificar la semana. Es por eso que ciertas fechas locales se convierten en una gran oportunidad para cortar con la rutina y descansar un poco más.

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Durante el año, además de las celebraciones nacionales, existen disposiciones específicas que alcanzan a los municipios y localidades. Estas decisiones, impulsadas a nivel provincial, se deben a los aniversarios o celebraciones propias de cada uno de los distritos.

Feriado amigos celebrar aire libre Este tipo de feriados solo impacta en las zonas donde se conmemora el aniversario. Freepik Por qué es feriado el 7 de abril de 2026 El 7 de abril de 2026 tendrá carácter de día no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por ser una fecha que recuerda tanto la fundación, como hechos relevantes de dos comunidades.

Uno de los casos más conocidos corresponde al partido de Avellaneda. Ese día se recuerda su creación oficial, que tuvo lugar en 1852, cuando el distrito se conformó bajo el nombre de Barracas al Sud. Ya con el paso del tiempo, la zona adoptó su nombre actual en homenaje a Nicolás Avellaneda.

Esta fecha implica la suspensión de actividades en las dependencias municipales, escuelas y otros organismos públicos dentro del distrito. Además, durante ese día suele haber propuestas culturales y encuentros abiertos para los vecinos.

Otra localidad que también conmemora su origen el mismo día es Gardey, dentro del partido de Tandil. Ahí, la jornada incluye celebraciones tradicionales, con desfiles, música y ferias en espacios públicos. Lo más importante de estos festejos es el respeto de la identidad rural y la participación comunitaria. Calendario Feriados Freepik Es importante tener en cuenta que el alcance de esta fecha depende del lugar de residencia o trabajo de cada persona. Freepik La diferencia entre feriado y día no laborable La diferencia clave entre estos dos términos reside en la obligatoriedad de la jornada y la compensación económica. En un feriado nacional, el descanso es un derecho protegido por ley. Es decir que, si el trabajador presta servicios, tiene derecho a cobrar una remuneración del doble respecto a un día normal. En cambio, en los días no laborables, la decisión de abrir o cerrar queda estrictamente a criterio del empleador. Si la empresa opta por mantener su actividad, el empleado está obligado a asistir y su remuneración no sufre cambios, percibiéndose como un jornada estándar sin adicionales. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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