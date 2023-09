Boric, a 50 años del golpe contra Allende: “¡Por supuesto que había otra alternativa!”

“Nos rebelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa, ¡por supuesto que había otra alternativa! y el día de mañana cuando vivamos otra crisis, siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos...”, dijo Boric en su discurso ante invitados que incluyeron a la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el exmandatario uruguayo José Mujica; el exjuez español Baltasar Garzón y el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello.