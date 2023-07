Cayó fuerte Wall Street (con la Fed en la mira)

“No vemos ningún debilitamiento en el mercado laboral”, dijo Brad McMillan, director de inversiones de Commonwealth Financial Network. “La Fed no tiene que preocuparse por el mercado laboral. Cuando miras su mandato, no tienen ninguna razón para no seguir subiendo (las tasas) y seguirlas subiendo por un tiempo”.

En este marco, el S&P 500 perdió 0,8% a 4.411,41 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 0,8% a 13.678,01 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1,1% a 33.917,74 unidades. Energía y consumo discrecional se encontraban entre los sectores del S&P 500 con mayor caída.

Por la aversión al riesgo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron tras los datos del mercado laboral. El retorno referencial a 10 años se disparó por sobre el 4% (avanzó 10 puntos básicos), mientras que la rentabilidad a dos años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de interés, alcanzó un máximo de 16 años (cerró en 4,98%).

Los futuros de tasas de interés vieron una mayor probabilidad de otra suba por parte de la Fed en noviembre, según FedWatch de CME.

“La Fed tenía esperanzas de ver un modesto deterioro del mercado laboral”, dijo Randy Frederick, director gerente de operaciones y derivados de Charles Schwab. “Pero como la cifra de ADP fue casi el doble de lo esperado, en general implica que hay potencial para más subidas de tasas”.

La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, miembro con derecho a voto del comité de fijación de tasas de la Fed, afirmó el jueves que “habría sido totalmente apropiado” subir las tasas en la propia reunión de política monetaria de junio en la que se decidió mantenerlas estables luego de diez alzas consecutivas.

Los índices bursátiles estadounidenses habían bajado en la víspera, después de que las minutas de la Reserva Federal mostraron que la gran mayoría de sus autoridades esperaban un mayor endurecimiento de la política monetaria, incluso cuando acordaron mantener las tasas estables en junio.

Acciones europeas

Por su parte, las acciones europeas cayeron ayer a su nivel más bajo en tres meses, al tiempo que la preocupación por nuevas subas de las tasas de interés en todo el mundo hizo mella en el apetito por los activos de riesgo.

El índice paneuropeo STOXX 600 acentuó sus pérdidas al cierre y cayó 2,3%, hasta su nivel más bajo desde finales de marzo, mientras que el índice EURO STOXX 50 se desplomó 2,9%. El CAC 40 francés, lideró los descensos regionales, con una merma del 3,1%.

La rentabilidad del bono alemán a dos años, muy sensible a las expectativas de tasas de interés, subió a su nivel más alto desde el otoño boreal de 2008, presionando también a la renta variable.