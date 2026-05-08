Un alto oficial en actividad del Ejército asumirá la gestión de la Obra Social de las FFAA

Carlos Presti designó al general de brigada Pablo Plaza al frente de la OSFA, en medio de la reestructuración del sistema sanitario militar, reclamos por deudas millonarias y cuestionamientos internos por nombramientos vinculados a etapas anteriores.

En un hecho inédito dentro del sistema de salud y asistencia social de los militares, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA ) quedó por primera vez bajo la conducción de un alto oficial en actividad del Ejército Argentino .

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti , designó al general de brigada Pablo Plaza , actual director general de Salud del Ejército como presidente de la entidad de asistencia social.

Su experiencia al frente de la Dirección General de Salud del Ejército y una sólida expertise en el área de la logística aparecen como los principales respaldos para asumir este nuevo desafío.

Pablo Plaza asumirá la conducción de la OSFA en medio de la reestructuración del sistema de salud militar.

La decisión del ministro marca un cambio significativo en la conducción de la institución que da cobertura médica al personal militar, retirados y sus familias.

La medida busca poner la gestión de la salud castrense directamente en manos de un general activo y en carrera. El ensayo anterior en la figura de Sergio Maldonado, un general en situación de retiro, que dejó el cargo a un mes de inaugurada la nueva OSFA no arrojó resultados positivos.

Con este cambio, la gestión del general Plaza será observada con atención tanto por los afiliados como por los distintos ámbitos militares, en un contexto donde la eficiencia en los servicios de salud y la sustentabilidad financiera son ejes centrales, pero requieren de apoyo político.

En febrero de 2026, el presidente y Comandante en Jefe de las FFAA Javier Milei inició una profunda reestructuración del sistema de salud militar, disolviendo el antiguo IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) mediante el Decreto 88/2026, pero no contempló en el texto una salida financiera para sanear las cuentas de la entidad.

Como parte de este cambio, se anunció la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), orientada a ser conducida por personal militar, buscando "transmitir certeza a la familia militar" y solucionar déficits estructurales.

La OSFA administra prestaciones de salud para miles de afiliados vinculados a las Fuerzas Armadas y cumple un rol estratégico dentro del sistema sanitario castrense.

Fuentes militares destacan que la llegada de un oficial en actividad con responsabilidades directas en el área médica podría agilizar procesos internos, fortalecer la planificación sanitaria y mejorar la respuesta prestacional para los beneficiarios.

Presti ante una negociación por deudas de fuerzas de seguridad

En paralelo, también se espera una negociación entre el ministro Presti y Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, con el objetivo de resolver la deuda histórica con la obra social que mantienen Gendarmería y Prefectura de más de $130 mil millones.

La deuda según estableció el coronel (R) Ariel Guzmán, administrador de la ex IOSFA, la entidad precedente a OSFA, deviene de haber efectuado una incorrecta liquidación de los aportes individuales de los afiliados que pertenecen a esas fuerzas y de las contribuciones patronales liquidadas por ambas instituciones.

Esos recursos serían clave para la ecuación financiera actual de la nueva OSFA, además de garantizar la continuidad de las prestaciones médicas y evitar eventuales cortes en los servicios, una de las principales preocupaciones de afiliados y prestadores.

Quejas por designaciones vinculadas a gestiones fallidas

En las horas previas al recambio institucional, Maldonado, el presidente saliente de la OSFA, junto al directorio, avanzó con la confirmación de los nombres que ocuparán algunas de las gerencias más relevantes de la entidad según se lee en el acta, ACDIR-2026-5-APN-D#OSFA, fechada el 5 de mayo.

La lista causó enojo puertas adentro de la OSFA porque entre los designados está el contador Eduardo Daza en una posición sensible: la Unidad de Auditoría Interna, a la que había llegado de la mano del médico mendocino Oscar Sagás, el primer presidente de IOSFA, a quien se atribuyen los desmanejos que dispararon el colapso financiero del organismo social.

¿Pondrá lupa en los procesos, gestiones y decisiones que se tomaron en ese periodo? Cuestionan esos observadores.

En redes sociales, los afiliados y grupos de promociones de uniformados en retiro expresan un reclamo permanente de agilizar las auditorías y llevar sus resultados a la Justicia.