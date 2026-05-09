El reconocimiento de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: "La nueva esperanza de la Argentina recuperó su chispa"

Autoridades del deporte destacaron la trayectoria del joven piloto argentino y lo compararon con sus antecesores. También señalaron las buenas impresiones que generó en últimas carreras y que "superó crisis pasadas".

La Fórmula 1 le hizo un cálido reconocimiento al piloto argentino Franco Colapinto , al expresar que “Miami demostró que la nueva esperanza de la Argentina ha recuperado su chispa”. La firma se pronunció sobre la irrupción del joven en la categoría y la magnífica actuación que completó en la última carrera.

Fue el histórico periodista de automovilismo David Tremayne quien se refirió en una columna propia sobre la trayectoria del joven de 22 años, a quien catalogó de “nuevo héroe deportivo” del país por la revolución que generó.

“ Tienes 22 años, compites en la Fórmula 1 con Alpine, y se calcula que 600.000 personas en tu país se han congregado para animarte mientras tu equipo realiza una demostración para una nación que, hace muchos, muchos años, daba por sentadas las victorias en los Grandes Premios gracias al legendario Juan Manuel Fangio ”, ejemplificó Tremayne.

Distinguido como una autoridad dentro del paddock, Tremayne aseguró que el argentino “ya se está adaptando al equipo” e hizo hincapié en la enorme presión que hay en la F1 cuando “ uno busca hacerse un nombre ”. En este contexto, explicó que la situación se magnifica por el hecho de que el último piloto de “primer nivel” en la Argentina fue Carlos Reutemann en 1982: “ Las esperanzas inevitablemente se convierten en expectativas, que pueden ser difíciles de cumplir ”, esbozó.

A lo largo del artículo publicado en la página web oficial de la F1, David Tremayne buceó por la historia del automovilismo nacional en la categoría reina, donde marcó los históricos logros de pilotos como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y el mencionado Reutemann.

franco colapinto formula 1 gp miami Tras largos años sin que la bandera blanca y celeste tuviera un representante, Tremayne señaló que aquí está Franco. La nueva esperanza de la nación. Guapo. Elegante. Sin duda rápido".

A ellos se sumaron otros como “Roberto Mieres, Carlos Menditeguy, Esteban Tuero, Riccardo Zunino, Gastón Mazzacane, Oscar Larrauri y el pequeño Norberto Fontana. Todos se esforzaron, pero ninguno logró emular a sus predecesores más ilustres”.

Tras largos años sin que la bandera blanca y celeste tuviera un representante, llegó el turno de Colapinto: “Y aquí está Franco. La nueva esperanza de la nación. Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, remarcó, al comparar rasgos físicos de su rostro con el del icónico brasileño Senna.

El periodista, con autoría en cerca de 50 libros del deporte, remarcó que el joven de 22 años “demostró ser un ganador tanto en la F3 como en la F2” y que “causó una excelente primera impresión” en su debut en Imola con Williams en 2024.

En referencia al año paso, señaló que "se decía que Franco vivía de un contrato carrera a carrera. Pero superó esa crisis y, ya en 2026, con la potencia de Mercedes, las cosas pintan bien”.

Franco Colapinto sorprendió a un niño en la calle y protagonizó un momento inolvidable: "¡Me alcanzaste!"

El paso de Franco Colapinto por Estados Unidos dejó mucho más que su participación en el Gran Premio de Miami. Fuera de la pista, el joven piloto argentino protagonizó una escena cargada de emoción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Mientras circulaba en su camioneta por una calle cercana al circuito, el corredor de Alpine advirtió la presencia de un niño que agitaba una bandera argentina con mensajes dedicados a él. El chico, acompañado por su padre, había viajado desde Buenos Aires con el sueño de conocerlo.

Al notar la situación, Colapinto no dudó: frenó el vehículo en plena calle y se acercó para interactuar con la familia. “Viajó por vos”, le dijeron, mientras el pequeño apenas podía contener la emoción tras haber logrado su objetivo.