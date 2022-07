Domínguez se fue de Independiente, a pesar del pedido de sus dirigidos

“Es un momento difícil para mí y para los jugadores. Agradezco al club que me abrió las puertas, que me hizo sentir cómodo. Y agradecer a “Rolfi” (Daniel Montenegro) por la confianza y que haya puesto los ojos en mi”, afirmó Domínguez en una improvisada rueda de prensa que brindó a la salida del predio que la institución tiene en Villa Domínico. “No nos alcanzó. Generamos una expectativa grande, pero no lo pudimos devolver. Sé que hay que dar vuelta la página. Deseo todos los éxitos para el club, me trataron de maravillas, soy consciente de lo que dí y no hice, pero dí todo...”, indicó el exzaguero, quien no aceptó preguntas de los periodistas.